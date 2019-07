Egy kényszerleszállás, aminek szerencsés befejezése lett

Valószínű, sokak előtt ismert, hogy a múlt héten az egyik repülőgép magyar utasokkal a fedélzetén a ferihegyi Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kényszerleszállást hajtott végre. Emlékeztetőül idézzünk a Budapest Airport akkor kiadott közleményéből.

„Felszállás után visszafordult és kényszerleszállást hajtott végre a Smartwings hurghadai járata Ferihegyen. A gép jobb oldali futóműve sérült meg, és nem sokkal elindulása után visszafordult, mert egy másik járat személyzete jelezte, hogy törmeléket észlelt az 1-es futópályán. A járaton 151 utas és 9 fős személyzet utazott. A Boeing 737-400 típusú repülőgép a futópályán tudott megállni, ahol az utasok lépcsőkön hagyták el a gépet. Személyi sérülés nem történt, és orvosi segítséget sem igényelt senki. A közlemény szerint a Budapest Airport munkatársai a tranzit területre visszaszállított utasoknak takarókat és vizet, valamint dohányzási lehetőséget biztosítottak, és folyamatosan tájékoztatták őket a légitársaságtól kapott információk alapján. Az ellátásban a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság munkatársai is részt vettek. Az utasok nyugodt körülmények között várják a mentesítő járat indulását, amelyet a Travel Service a tervek szerint hajnali 5 óra körül indít el.

A Budapest Airport szolgálatai azonnali és többszöri vizsgálatot tartottak a 31L futópályán, ahonnan a kényszerleszállást végrehajtó repülőgép eredetileg felszállt. Az elsődleges vizsgálatok során nem tártak fel a futópálya beton burkolatán sérülést.”

Miért fontos ez a Dunaújvárosi Hírlap számára közel egy héttel az eset után? A válasz egyszerű: a gépen dunaújvárosiak és baracsiak is utaztak, velük sikerült tegnap telefonon beszélni.

A csoportot Balázs Beatrix „vezette”, együtt utaztak az édesanyjával, két gyermekével, és egy baráti család fiával. Bea így emlékszik vissza az átéltekre.

– Éjszaka utaztunk, nem tudtunk arról semmit, hogy mi történik körülöttünk, mert aludtunk. Bulgária fölött fordultunk meg, akkor kaptuk a hírt, hogy műszaki okok miatt Ferihegyen kényszerleszállást hajtunk végre. Finoman fogalmazva, ekkor azért egy zabszem bekerült abba a bizonyos helybe. Semmi információt nem kaptunk, utólag tudtuk meg, ez azért volt, hogy nehogy pánik legyen a gépen. A legrosszabb az volt, hogy nem tudtuk, miért körözünk Budapest felett, erről is csak később tájékoztattak minket, hogy meg kellett szabadulnia a gépnek a leszállás előtt az üzemanyagtól. Nemcsak azért, mert így túlsúlyosak voltunk, hanem azért is, nehogy kigyulladjon a gép. Annak ellenére, hogy nem kaptunk semmilyen információt, észleltük, nagy a baj, hiszen amíg köröztünk Ferihegy felett, láttuk, csak gyűlnek a tűzoltó-, a rendőr- és a mentőautók.

Mindenki érezte, valami gond van, talán ez volt az oka, hogy én még ilyen csendet nem tapasztaltam repülőn, mint ezúttal, mindenki szótlanul, rendkívül fegyelmezetten ült és várta, mi lesz a végkifejlet. A magam nevében annyit tudok mondani, nem kívánom senkinek sem azt az érzést, mint amit akkor átéltem, az maga volt a borzalom. A sérült futómű olyan állapotban volt, mint ha autóval a felnin közlekednénk. A gép úgy szállt le, hogy a gumiabroncs nélküli kerekek a füvön landoltak, az épek pedig a betonon. Azt hiszem, a pilótáknak nagyon sokat köszönhetünk.

Amikor közölték velük, hogy jön a mentesítő járat, nem jutott eszükbe az, hogy most egy ideig nem akarnak repülőgépre szállni – e kérdésünkre Balázs Bea így válaszolt: – Túl kell lépni a dolgokon, az élet megy tovább, persze azért nem mondanám, hogy nyugodt voltam.

Hogy Egyiptomban most miként telnek a napjaik, tömören csak annyit mondott: – Az a zabszem még ott van, ugyanazzal a géppel kell majd szerdán hazajönnünk, amelyiknek kifelé menet gondja volt.

Lajcs Rita, az egyik utazó gyerek édesanyja itthon értesült arról, hogy gondok akadtak: – Úgy beszéltük meg a fiammal, amikor megérkeznek, hív telefonon. Hajnalban csörgött is és mondta, itthon vannak, visszafordultak, és leszálltak Ferihegyen. Mondtam neki, ne hülyéskedjen, de többször is megerősítette, hogy ez így van, de még ekkor sem akartam hinni neki. Azután beszéltem Beával, és kiderült, a gyerek ezúttal nem poénkodott, és Bea megnyugtatott, minden rendben, nem sokára jön egy mentesítő járat, és újra indulnak Egyiptomba. A gyerek részéről fel sem merült, hogy az incidens miatt ne utazna el, ezért a férjemmel mi sem gondoltuk, hogy autóba ülünk, és megyünk érte Ferihegyre. Addig tudtam követni a történteket, amíg újra beszálltak egy repülőbe, és ismét útnak indultak, ugyanis addigra mindenkinek lemerült a telefonja. Másnap délben, amikor már a szállodában voltak, tudtam meg, minden rendben, akkor egy kicsit megnyugodtam, de azért nem volt egyszerű átélni az esetet. Most higgadt vagyok, bízom benne, hogy hazafelé nem lesz semmi probléma, hiszen egy héten belül kétszer csak nem történhet meg velük valami hasonló.