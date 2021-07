Egy igazi ritkaság a piacon: erdélyi áfonya

Nincs mese, beköszöntött a nyár a dunaújvárosi zöldség- és gyümölcspiacra. Annak ellenére, hogy tegnap is nagy volt a meleg, mind a vevők, mind az árusok szép számmal felsorakoztak a piacon.

Volt is miből válogatni, hiszen egyre nagyobb azoknak a zöldségeknek, gyümölcsöknek a száma, amelyek leginkább a nyárhoz köthetők. Az egyértelmű, hogy itt a dinnyeszezon, igaz, még mindig import – 290 forint általában kilója. Sárgadinnye is van már, igaz, jóval borsosabb az ára, mint a görög társának: 950 forint kilója.

Egyre több helyen látni már csemegekukoricát is. Önmagához képest nem olcsó, egy csőért háromszáz forintot kell fizetni. Cukkiniből, padlizsánból, zöldborsóból és kovászolni való uborkából is sok helyen válogathattunk. A zöldborsó kimondottan olcsónak tűnik, háromszáz forint kilója. De a 350 forintos cukkini-padlizsán páros sem mondható drágának, ugyanúgy, mint ahogy az ötszáz forint alatti kovászolni való uborka sem.

A paprika és a paradicsom is öt-hatszáz forint körül van, vagyis már egyáltalán nem számít drága mulatságnak egy kis lecsót összedobni.

A gyümölcsöknél kellemes meglepetés, hogy sem a meggy­nek, sem a cseresznyének nem olyan magas az ára, mint amit a tavaszi fagykárok után egyes szakemberek jósoltak. Volt, aki még azt is megkockáztatta, háromezer forintot kell majd a cseresznye kilójáért fizetni. Ehhez képest mindkét gyümölcsöt jó minőségben, már 600 forintért is megkaphatjuk. Igaz, van jóval többért is, de átlagban nyolcszáz forintról beszélhetünk kilónként esetükben.

Egy igazi különlegességgel is találkozhattunk ezúttal a piacon, mégpedig az erdélyi áfonyával, 3500 forintot kért a „gazdája” kilójáért.

Ne feledkezzünk el a klasszikusokról sem, hiszen akármilyen meleg van, hét végén azért csak készül húsleves, amihez mindent beszerezhetünk. Sőt, nem is drágán, az új sárgarépának például 350 forint csomója. De észnél kell lennünk a vásárlásnál, mert a nagy meleg miatt az árusok hamar elkezdenek pakolni. Tegnap is többen már tizenegy órakor a furgonjaikba helyezték az árujukat.