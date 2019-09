Egy hónapos „sulis” kampány a balesetmentes közlekedésért

Az utóbbi évekhez hasonlóan az első szeptemberi oktatási nappal, hétfőn reggel elindult a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság iskolakezdési kampánya, amelynek célja a balesetmentes közlekedés elősegítése.

– A nyári szünet után nagymértékben megváltozik a közlekedési helyzet az oktatási intézmények közvetlen közelében. Erősödik a forgalom, így a közlekedés minden szereplőjétől nagyobb figyelemre, körültekintésre és óvatosságra van szükség, és természetesen a KRESZ szabályainak maradéktalan betartására – mondta el lapunknak tegnap reggel a Vasvári iskola szomszédságában lévő Görbe utca–Építők útja kereszteződésében található gyalogátkelőhelynél Németh Miklós rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetője, aki részletesen beszélt lapunknak az egy hónapon át tartó kampányról.

– Sajnos igaz, a közlekedési morál hiányos, a társadalom jelentős része nem szabálykövető, ezért könnyen kaotikus helyzetek alakulhatnak ki így tanévkezdés elején. A kampány célja a balesetek megelőzése, a jó és helyes gyakorlatok megerősítése. Az autósoknak javallott körültekintően megközelíteni a gyalogátkelőhelyeket, megadni az elsőbbséget, betartani a parkolási szabályokat. Sajnos sok esetben gyakorlattá vált, hogy a szülők szeretnék egészen az osztályteremig autóval szállítani a gyermekeket. Ezért gyakran figyelmen kívül hagyják, a Megállni tilos!- vagy a Behajtani tilos!-táblákat. Fontos kiemelni, hogy a kampány időszaka alatt is a rendőrök szankcionálni fogják e szabálysértéseket. Az akcióban a rendőrök mellett részt vesznek a helyi polgárőr-egyesületek tagjai, valamint a közterület-felügyelet munkatársai is – fogalmazott Németh Miklós, akit a leginkább balesetveszélyes helyekről, útszakaszokról is kérdeztünk.

– Nincs a város területén baleseti gócpont, ám vannak védett és kevésbé védett helyszínek, útszakaszok. Ilyen például a Béke tér, amely központi buszállomásként hatalmas forgalmat bonyolít le. Itt sajnos megszokottá vált, hogy a gyalogosok egy része nem a kijelölt gyalog­átkelőhelyeket használja. Említhetném a Móricz iskola környékét is, ahol most fokozottan érdemes figyelni, hiszen a Vasmű út fe­lől gyakorlatilag egy építési területről lehet rákanyarodni a Kodály Zoltán utcára. Szintén sokszor elmondjuk, hogy kiemelt figyelmet igényel a Szórád Márton út Dózsa iskola felőli szakasza, ahol két gyalogátkelőhely is található. Fontos kihangsúlyozni a szülők felelősségét is. Fontos lenne, hogy ők is átvegyék a gyerekekkel a biztonságos közlekedés alapvető szabályait. Ezt a szemléletformálást segíti a 2019/2020-as tanévben is folytatódó iskola rendőre program, amelynek keretében a rendőrök tartanak majd előadásokat, foglalkozásokat a helyi oktatási intézményekben a baleset-megelőzés és a közlekedési morál javítása érdekében – tette hozzá Németh Miklós.