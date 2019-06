Egy életmentő ajánlat a korosabb asszonyoknak

Ismét városunkban parkol a MammAlba piros kamionja, ahol a Népegészségügyi program keretében mammográfiás szűrést végeznek hétfőtől egészen július 12-éig.

Az Egészségfejlesztési Iroda előtt parkoló mobil szűrőállomáson a Dunaújvárosban lakó 45 és 65 év közötti asszonyok emlőszűrő-vizsgálatát végzik. Hat–nyolc asszony várakozik a kocsiban és a lépcső előtt, halkan beszélgetnek, de hosszú trécselésre nincs alkalom, mert a sor gyorsan halad, az adategyeztetés is és a vizsgálat is pár percig tart csupán. Az asszonyok értesítést kaptak a vizsgálat időpontjáról, s ki előbb, ki később jön (vagy nem is jön el…), így érkezési sorrendben lépünk a praktikusan berendezett utazó állomásra. A Life egészségcentrum készülékeivel felvételek készülnek (amelyeket korábbi leleteinkkel is összehasonlíthatnak a diagnosztikusok), s bármilyen elváltozást találnak, értesítik a pácienst, s behívják egy kontrollvizsgálatra.

Az emlőszűrést kétévente végzik a 45 és 65 év közötti nők körében, s mivel a kamion településről településre jár, így a nők jelentős hányadát sikerrel célozza a vizsgálat. Ha valakinek panasza van, ne várja meg a következő szűrővizsgálatot, azonnal keresse fel háziorvosát! Az életminőség hatékonyságának növelését akkor sikerül a legjobban elérnünk, ha a betegség megjelenésének valószínűségét csökkentjük. A népegészségügyi program egyebek mellett a nagy kockázatot jelentő emlődaganat mielőbbi felderítésére vállalkozik, mert – s e szlogent jól ismerjük már – a korán felismert betegség sikerrel gyógyítható. Hazánkban évente 5-6000 új emlőrákos beteget fedeznek fel, és nagyjából 2000 nő hal bele a betegségbe. Az emlőrák ezzel a magyar nők leg­gyakrabban előforduló daganata. Összehasonlításul: méh­nyakrákban évente nagyjából 1100-an betegszenek meg, és négy–ötszáz nő hal meg emiatt.

Kedden délelőtt öröm volt látni, ahogy a nők egymásnak adták a kilincset (amiben annak is szerepe volt, hogy hétfőn nem működött a gép, így vissza kellett rendelni a klienseket), de akkor is: folyamatosan érkeztek az asszonyok, hol többen, hol kevesebben, hogy tegyenek az egészségükért.

Miről is beszélünk? Pár perc az időnkből, amivel talán évtizedekkel tovább élhetünk. Nők lévén fontolgatnunk sem kell: visszautasíthatatlan ajánlat.