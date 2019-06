Egy csőtörésből hosszadalmas munkálatok lettek

Egy „egyszerű” csőtöréssel indult május végén, amikor lényegében a város vízellátása kiesett a melegvíz-szolgáltatásból egy fél napra. Aztán kiderült, komoly a baj.

Különválasztották a két rendszert, a Béke városrész a Verebély úti erőműről működik, a többit pedig az Építők útján működő gázmotoros erőmű látja el. Nagy szerencse, hogy meg tudták így oldani, ugyanis az a 400-as vezeték ment tönkre, ami a Béke városrészt táplálja, látja el meleg vízzel. Az Esze Tamás utcában, két akna között volt a csőtörés, és a feltárás során kiderült, hogy kétméteres szakaszon a cső alja annyira korrodálódott, hogy kétökölnyi lyuk keletkezett. Nyilvánvaló, hogy legalább ezt a szakaszt ki kell cserélni, ám ha már kiástak egy embermagasságnál is mélyebb árkot, akkor úgy döntöttek, hogy a két akna közti teljes vezetékhosszon kicserélik a csövet – mondta el S. Hegedűs Ambrus, a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. hőszolgáltatási üzemigazgatója. Ilyen fokú korrózió már csak azért is meglepő, mert a hetvenes évek végén készült a vezeték, még a mínium festék is rajta van. Két lehetőség van, vagy anyaghibás volt a cső, vagy valamilyen külső hatás érte.

Ráadásul az Esze Tamás utcában ez már nem az első eset, pár évvel ezelőtt a végén már korszerű, hőszigetelt csőre cserélték a régit. Az üzemigazgató elmondta, nincs lehetőségük tervezetten kicserélni a vezetéket, annyi csőtörésük van, hogy mindig csak az aktuális problémákat tudják elhárítani, megoldani. Az Esze Tamás utcai munkák miatt a Széna sori teendőket is át kellett ütemezniük. Megbecsülni nem lehet pontosan, mikorra készülnek el, a csövek tegnap érkeztek meg a DVCSH telephelyére. Várhatóan egy bő hónap múlva átadhatják a forgalomnak is ezt a szakaszt.