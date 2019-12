Egy családbarát iskola gálája

Szerdán este tartotta hagyományos karácsonyi ünnepségét a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnáziuma. A gálaműsornak, ahogy mindig is, a Bartók kamaraszínház biztosította a helyszínt.

Ezt ne hagyja ki! Unod a krumplipürét? Készíts ünnepi salátákat unalmas köretek helyett!

Másfél órás produkcióval készültek a diákok a családtagjaik, barátaik, kedves ismerőseik számára. Az estet Baráth Gyula nevelési igazgatóhelyettes nyitotta meg, aki elmondta, mindig is egy családközpontú intézmény voltak, ezért fontosnak tartják évről évre megrendezni ünnepélyes gálaestjüket az adventi időszakban.

Hozzátette, ez az esemény arra is kiváló, hogy a gyerekek megmutassák tehetségük azon oldalát, amely a dramatizálásban, éneklésben vagy akár versmondásban teljesedhet ki. Az intézmény büszke a diákjaik kimagasló tanulmányi teljesítményére, legyen szó az emelt szintű érettségik számáról, a nyelvvizsgákról, sport- és tanulmányi versenyekről vagy épp a Pachmann Péter által vezetett média­kurzus eredményeiről.

Az igazgatóhelyettest Borgulya Zoltán intézményvezető követte ünnepi beszédével, amelyben arra kérte a megjelenteket, hogy az adventi időszakban próbáljanak felülemelkedni vélt vagy valós sérelmeiken, tiszteljék az ünnepet és tiszta hittel, őszinteséggel várják a karácsonyt, Jézus Krisztus eljövetelét.

A köszöntőt követően Németh Tünde konferálta fel a műsorszámokat. Hallhattunk szavalatokat, ünnepváró dalokat gitárkísérettel angolul és kórusban német nyelven, táncos produkciókat a Jingle Bell Rock és az All I want for Christmas zenéjére, és láthattunk egy humorral fűszerezett színi jelenetet, amely a három királyok betlehemi útját elevenítette fel.