Kacziba Andi Dunaújvárosban született, jelenleg, Milánóban él. A koronavírus okozta helyzetről ír egy blogot, amelyet megosztunk önökkel:

2020.09.17. – 191. nap

Már reggel megkezdtem a szállás keresést a jövőhét végére, mert éjszaka úgy döntöttem hogy mégis elutazok Rocca Grimalda-ra, ahol egy etno -antropológiai rendezvény keretében csoportos kiállításom lesz. Bevallom, Rocca Grimalda-nál eldugottabb helyet nem is ismerek, úgyhogy egyáltalán nem volt könnyű szállást találni az utolsó pillanatban. A kongresszus résztvevői minden évben megtöltik az alig 1500 fős település hotelét és agroturizmusait, idén is szinte mindent lefoglaltak. Végül találtam valami egészen különleges helyet, az egyik szervező szerint még az is lehet hogy egy Hobbit hordólakásában fogok kikötni. Remélem Hobbit nélkül.

Az újságok egy Bergamo-i párról írtak, akik esküvőjük alkalmából nem készítettek “bomboniere”-t, vagyis esküvői emléktárgyat a meghívottak számára, hanem az erre szánt összegből egy defibrillátort ajándékoztak városuknak.

A kormány ma esti adatai szerint az aktív fertőzöttek száma 41413. Az elmúlt huszonnégy órában 1585 az új fertőzött, közülük 281 (17,7%) Lombardia régióban van.

2348-an (+63 tegnapról mára) szorulnak jelenleg kórházi kezelésre, 212 (+6) beteget az intenzív osztályon kezelnek, és 38853-an orvos által elrendelt házi karanténban vannak.

Eddig 215954-en gyógyultak, közülük ma 689-en.

Az elhalálozottak száma 35658, közülük a mai napon 13-an hunytak el.

Az eddig megfertőződöttek (jelenleg fertőzöttek + gyógyultak + elhunytak) száma 293025.

A fertözöttek száma 0,5%-kal emelkedett az elmúlt huszonnégy órában.

Ma 101773 teszt elvégzésével 1585 pozitívat azonisítottak, tegnap 100607 teszt alapján 1452-t.

Helyzet nem valami fényes, így aki csak teheti, továbbra is otthonról dolgozik.

Kacziba Andi