Egészségügyi dolgozók nyílt napja diákoknak

Dunaújvárosból és vonzáskörzetéből több általános iskola hetedik osztályos diákjai vettek részt a Szent Pantaleon Kórház és Rendelőintézet auditóriumában tartott nyílt napon.

Teljesen megtelt a kórház auditóriuma általános iskolásokkal, a meghirdetett rendezvényre még az előzetes várakozásoknál is többen jelentkeztek. A városon kívül Kulcsról, Rácalmásról és Baracsról is érkeztek osztályok. A jelenlévőket dr. Mészáros Lajos, a kórház főigazgatója köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy ilyen nagyszámú érdeklődő jelent meg a nyílt napon, és arra biztatta a fiatalokat, hogy bátran jelentkezzenek egészségügyi pályára, hiszen a közismert pozíciókon túl olyan álláslehetőségek is várhatnak rájuk, amikről még nem is hallottak. Érdemes hát aktívan figyelni, részt venni a délután folyamán.

Az első szekcióban előadásokat tartottak a dolgozók különböző témakörökben. A kórház rövid, átfogó bemutatása után Hrubyné Tóth Zsuzsanna Tekints értékként magadra című előadása következett. A patológiai osztály vezető asszisztense az egészséges, harmonikus életvitel valamennyi pontjára kitért, és saját, pozitív példáin keresztül mutatta be, hogyan lehetne igazán vigyázni magunkra. A többi között a táplálkozásra, a személyi higiénére, a biztonságos szexuális életre és a szűrővizsgálatok fontosságára is kitért.

Tekintve, hogy szakápolóból sajnos munkaerőhiány van, kiemelt szerepet kapott ez a terület a nyílt napon. Dr. Juhászné Bordács Veronika vezető ápoló és Papp Györgyi osztályvezető főnővér mesélt arról, hogy miért választották ezt a pályát, és miért tartanak ki még mindig, közel 40 éves praxisuk után is mellette.

Borné Pénzes Éva, a krónikus belgyógyászati osztály osztályvezető főnővére arról mesélt, mi az öregedés biológiai folyamata, hogyan lehet az időskor nehézségeit méltósággal kezelni, és természetesen mesélt az osztály dolgozóinak és betegeinek mindennapjairól.

Végül Stipkovits Gabriella osztályvezető és Fehér Magdolna oktatásvezető tartott egy rövid tájékoztatót arról, hogyan működik az egészségügyi oktatási és ösztöndíjrendszer. Majd az intézmény területeinek bemutatása következett csoportbeosztás szerint.