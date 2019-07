Egész napos programokkal jön az augusztális

Ismét összefonódik a sport, a szórakozás és a gasztronómia az államalapításunk ünnepén. Augusztus 20-án egész napos programokkal várja önt és családját a Dunaújváros MJV önkormányzata és a Tourinform iroda szervezésében megrendezett augusztális.

Délelőtt 11-kor kezdődik a buli a városi rendezvényeken már törzsvendégnek számító My Way Dance School bemutatójával. A modern, főleg hip-hopban utazó csapat produkciója után Szentimrey Dóra énekel, majd egy óra latin táncot láthatunk Cziráki László csoportjától. Fél kettőkor a Wesley DaCapo növendékei lesznek a színpadon, majd repetázik a My Way Dance School. Kis színpadi szünet után 15.30-kor a Vasas Táncegyüttes néptáncosai tartanak bemutatót.

Cserna Gábor polgármester négy órakor mondja el ünnepi köszöntőjét, és ekkor lesz az új kenyér szentelése és szegése is. A polgármesteri beszédet követően fél ötkor Balla Bence akusztikus koncertjét hallhatja a közönség, ezután a Tűzkerék xT zenél negyed hatkor, majd az este egyik fő fellépője előtt Mikus Edward követi a színpadon. Este fél nyolcra beindul a buli a Mobilmánia koncertje alatt, pihenésként pedig megcsodálhatjuk a 21 órai ünnepi tűzijátékot, végül pedig a már európai hírnevű, dunaújvárosi gyökerű ­Jolly Jackers zárja az estét.

Természetesen most is lesznek más elfoglaltságok a színpadi programok mellett. A 10 órakor kezdődő Szent István Kupa főleg strandsportokat foglal magában, a gyerekeknek játszóház, vidámpark és trambulin is lesz majd, az éhes, szomjas szórakozókat pedig grillételek, kenyérlángos, kürtős kalács, bor- és pálinkakóstoló várja.

Pentelei ünnep

Augusztus 17-én tartja Szent István ünnepét a Pentele városrész. Négy órakor dr. Kelemen Gyula mond köszöntőt, majd 16.25-kor a Pentelei Kéknefelejcs Népdalkör tagjai lépnek fel. Őket Kovács Rená­ta zeneakadémiai hallgató harmónikaszólója követi. Az új kenyeret 16.50-kor szenteli és áldja meg Braun Ervin tiszteletes. Az aratóbál 17.30-kor kezdődik, a talpalávalót Bóka János szolgáltatja. A rendezvényt a Pentelei Molnár János Mentálhigénés Iskolában tartják.