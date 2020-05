Eddig átvészelték, túlélték, stabilak

Több mint egy hónapja írtunk arról, a koronavírus miatt milyen nehéz helyzetbe kerültek Dunaújváros talán legnépszerűbb szórakozóhelyei, a Kaptár Music Pub, a Bal2 Kocsma a Szöglet Sörbár, valamint az ugyancsak a Kádár-Gastro Kft. által üzemeltetett hamburgeres, a Legendás Falatozó.

Tóth Zoltán üzletvezető akkor elmondta, bezártak a vendéglátóipari egységeik, nagyjából egy nap alatt jogilag és területileg is vegyesbolttá alakították a Bal2-t, majd még egy nap kellett ahhoz, amíg a Legendás Falatozót átalakították házhoz szállítós „étteremmé”. Sajnálatosan említette meg, hogy majdnem minden kollégájukkal meg kellett szakítaniuk a munkaviszonyt. Viszont azt is megjegyezte, bíznak abban, hamarosan visszaáll minden a régi kerékvágásba, és újra a korábbi profiljuk szerint üzemelnek majd. A múlt héten a kormány enyhített a koronavírus miatt bevezetett szigorításokon, például a vendéglátásban a teraszok kinyithattak, fogadhatnak vendégeket. Tóth Zoltánt ismét megkerestük, és arról kérdeztük, hogy az enyhítések után változott-e a helyzetük. – A Legendás Falatozó ház – hozszállítása megmaradt, mint ahogy a Suhanó Söci, az italkiszállítás is. Ez a kezdeményezésünk bevált, minden nap 11 és 23 óra között lehet tőlünk a webshopunkban árut rendelni.

A Szögletet nem tudtuk még újranyitni, mert az egy hatalmas helyiség, nagy rezsivel, a teraszforgalom nem tudná működtetni. A Kaptár alapvetően rendezvényhelyszín, és ugye most koncerteket nem lehet tartani, ezért nem érdemes kinyitni – tudtuk meg az üzletvezetőtől. Tóth Zoltán a legutóbbi beszélgetésünkkor elmondta, nem engedik el azoknak a dolgozóknak a kezét, akiket el kellett bocsátaniuk, tartják majd velük a kapcsolatot, ha kell, segítséget nyújtanak nekik élelmiszerrel, gyógyszerrel. – Szerencsére nem szorult senki sem segítségre, mindenki átvészelte eddig a nehéz napokat, sőt, a szigorítások enyhítése után vissza tudtunk venni néhányat a korábbi dolgozóink közül. Azt kell, hogy mondjam, jobban alakultak a dolgok, mint amire számítottunk. Lehet, hogy a fiatalságunknak, a rugalmasságunknak köszönhető, hogy eddig túléltük a járvány okozta károkat, stabil a cég, igaz, nincs még vége, nem lehet fellélegezni. De úgy néz ki, ha tényleg véget ér a járvány, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy újra tudjuk indítani a régi vállalkozásainkat – osztotta meg lapunkkal a jó híreket Tóth Zoltán.