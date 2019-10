Dunaújvárost megmozgatta az egész napos programsorozat

A cudar idő dacára jól telt az idő a hagyományteremtő, Sportolj Dunaújváros! elnevezésű rendezvény második nagy felvonásán, a Városháza téren.

A helytállásra a jó példát az egykori kiváló sportolók mutatták, akik korábbi teljesítményükkel meglapozták, illetve napjainkban tovább emelik a nemzet sportvárosa nimbuszunkat.

Szirmai György és Szárszó Lajos minden valószínűség szerint a professzionális felkészültségük nyomán akár a súgóik is lehettek volna a megszólaltatottaknak. Itt voltak az egykori nagy csapatok képviselői. A női, világverő kézilabdacsapatunkból Siti Bea hálásan idézte fel a rajongók vállán eltöltött éveket.

A labdarúgóktól Gróf András Salamon Miklós és Bita László érkezett. Gróf András azt azért megsúgta, hogy a labdarúgó-aranycsapatunk navigálásától vannak egyszerűbb dolgok is a világon. A nyilvánosság előtt gyakran szófukar Bita Lászlóból stílusos humorral, csak úgy ömlött a rengeteg információ. Salamon Miklósról a megjelenése nyomán is mindenki megsaccolta, hogy ő még mindig aktív labdarúgó. Kívánjuk neki ebben a minőségben a következő harmincat is.

A röplabda helyi aranyéveiről Mészáros Dömötörtől és Szabó Gábortól hallhattunk adalékokat. Az előbbi kedvencünktől azt is megtudtuk, hogy akár öt különböző nyelven is tudná folytatni a diskurzust.

A futsalos Fehér Zsolt elárulta, hogy még a futsal széria előtt, majdnem egy életre itt maradt élete egy romantikus fejezete miatt. Németh Péter tanár úr a gyerekek minőségi képzése mellett tette le a voksot, hogy sejtelmesen sikeres éveket jövendöljön.

Cserna Gábor Dunaújváros polgármestere a színpadra lépésekor egy pillanat alatt bebizonyította, hogy igazi sportbarátként naprakész a múlt és a jelen újvárosi sportéletének minden fontos állomásából. Dicsérő és elismerő szavait tapssal fogadták az összegyűltek.

Ezt követően Szilágyi Tibor Kossuth-díjas színművész egy szép verssel lépett színpadra. A közönség meghallgathatta Kollányi Zsuzsitól a város dalát „A város csillaga” címmel, amelyhez egy, a városunkhoz kapcsolódó videóklip is társult. A fellépők között Herceg, majd LL Junior következett, aztán színpadra lépett sokak kedvence a Punnany Massif együttes is.

A Sportolj Dunaújváros! esemény egyik célja az a jótékonysági akció volt, amelynek bevételéből a Szent Pantaleon Kórház aneszteziológiai és intenzív betegellátó osztálya részére vásárolnak meg egy lélegeztetőgépet. A jótékonysági akció védnöke dr. Dorkota Lajos volt, aki bár nem volt ott az eseményen, de szintén adakozott. Nyakacska Zsolt – aki a sportnap egyik házigazdája volt – kezdte a helyszínen a jótékony adakozást, amely végül az este végére 2 millió 143 ezer 500 forint lett. Ez az összeg még nem tartalmazza a tombolabevételből befolyt összegeket és a helyszínen eladott minden egyes korsó sör árába beszámított jótékony 50 forintot sem. A tombola fődíját, a 2 főre szóló belépőjegyet a jövő évi hazai labdarúgó Eb-re lapzártánk után sorsolták ki.

A sportkavalkád központi helyszíne a Dunaújváros Sportcsarnok volt, ahol reggel kilenc órától – az első felvonásban – a fiatal kézilabdázóké volt a főszerep. A hivatalos megnyitóra, fél tízre szinte teljesen megtelt a csarnok nagyterme, a város óvodásai és általános iskolásai is izgatottan várták a sorversenyeket. Az izgalmas vetélkedés előtt Izsák Máté önkormányzati képviselő, az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket.

– Hatalmas öröm önkormányzatunk számára, hogy ezen a különleges napon több mint 1200 dunaújvárosi gyermek mozdul meg különböző sportesemények keretében. Köszönet illeti ezért a lelkes munkáért a szervezőcsapatot, a támogatásért a pedagógusokat, valamint a városi sportklubok versenyzőit, szakembereit a segítségért.

A Csapó Nóra gymstick mestertréner által vezényelt hangulatos bemelegítés után folytatódtak a csapatsportok küzdelmei, a csarnok kistermében pedig elkezdődtek a már említett sorversenyek. A középiskolás lány, illetve fiú labdarúgócsapatok tornája a szomszédos műfüves pályákon zajlott – szépszámú szurkolósereg előtt.

A csarnokban számos neves ismerőssel is találkozhattak az érdeklődők.

A DKKA szinte teljes női felnőttgárdája megtekintett egy-két izgalmasabb csatát. Sőt, a jelenleg sérüléséből lábadozó átlövő, Ćamila Mičijević is pályára lépett, ezúttal nem játékosként, hanem játékvezetőként fegyelmezte a küzdő feleket – Imre Vilmos sportigazgató sűrűn érkező iránymutatásait is követve.

A szervezőcsapat részéről Petrás Gábor lapunknak elmondta, számos meglepetéssel is készültek a fiatalok számára. A sportnap aktív résztvevői között 400-400 darab a Sportolj, Dunaújváros! emblémával ellátott pólót, ivókulacsot és csuklópántot osztottak ki. Emellett frissítésként egészséges gyümölcslé és pizza is várta a sportolókat. A röplabdatornának a DSZC Dunaferr középiskola Apáczai Csere János utcai intézménye, a kosárlabdakupának pedig a DSZC Bánki középiskola adott otthont.

A délelőtti kínálatban egy igazi nemzetközi produkció is szerepelt. Az önkormányzat és több helyi vállalkozás támogatásával a sportcsarnok előtt rendezték meg az „Erős Emberek Nemzetközi Versenyét”. A látványos versengés fő szervezője Fekete László, a Világ Natúr Erős Emberek Szövetségének elnöke köszöntőjében kiemelte, hálás, hogy Dunaújvárosba hozhatta a seregszemlét, amelyen a kontinens legjobbjai mérhetik össze erejüket. A korábbi kilencszeres világelső kifejtette: e dunaújvárosi versenyük is egy komoly állomás azon az úton, amelynek végcélja, hogy a sportág a közeljövőben bekerüljön a nyári olimpia programjába.

A mezőnyben ott volt: Daniel Southard (Wales), Andrew Sanderson (Skócia), Sergiu Mirzenko (Moldova), Gavin Redmond (Írország), Morten Aamodt (Norvégia), Phil A. Manning (Anglia), Tóth Dávid (Szlovákia), a magyar színeket ifj. Fekete László és Fekete Miklós képviselte. A baráti hangulatú erőpróbán sok-sok tonnát mozgattak meg a versenyzők.

A városi sport délután 14 órától a Városháza téren felállított színpadon folytatódott, a legeredményesebb csapatok díjazásával. Szárszó Lajos és Szirmai György rutinos műsorvezetők eredménysorolója mellett a legjobbakat Izsák Máté köszöntötte. A csapatok képviselői az érmek és kupák mellett sportszerekkel is gazdagodtak.

A szervezők részéről elhangzott, a Sportolj, Dunaújváros! rendezvényt hagyományteremtő szándékkal hozták létre, célja a tehetséges fiatalok versenyeztetése, a dunaújvárosi sportkultúra bemutatása és fejlesztése.

A szemerkélő eső ellenére itt még nem ért véget a sportos programfolyam. Zárásként szabad futásra hívták a dunaújvárosiakat a felső Duna-parton. A kocogás utáni frissítést ezúttal a Dunaújvárosi Triatlon Egyesület biztosította.