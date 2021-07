Dunaújvárost elkerülte a vihar

A heves zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást adott ki az ország középső területeinek több járására az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken reggel.

Megyénkre is megérkezett a riasztás pénteken, Nagykarácsonyra le is csapott reggel. Szerencsére a jég a várost elkerülte. Dörgött, villámlott, szél is fújt, de a reggeli „attaknak” ilyen formán városunk felett nagyobb volt a füstje, mint a lángja. Egész nap borongós idő volt, este aztán újabb viharzóna érte el térségünket, újabb adag esőt hozva, de szerencsére a vastagja ismét elkerülte a várost. Megúszták a Szalki-szigeten fesztiválozók is. Nem úgy a főváros, ahol még a vonatközlekedésben is fennakadások keletkeztek, a Budapest–Érd vonalszakaszon tartós zárlat nehezítette a forgalmat. Emiatt a dunántúli vonatok menetideje 30-60 perccel is meghosszabbodott.

Somogy, Vas és Zala megye kivételével minden megyében keletkeztek viharkárok – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szombaton reggel az MTI-vel. Azt írták, hogy főként kidőlt fák és letört faágak miatt kellett beavatkozniuk: a faágak utakra, autókra, házakra, elektromos vezetékekre dőltek, ezeket kellett eltávolítaniuk.

Vasárnapra felhőszakadás miatt másodfokú riasztást adtak ki megyénkre.

Mára a meteorológia Dunaújváros térségére enyhén felhős égboltot jósolt, számottevő csapadék nélkül. Keddre megint rekkenő hőség várható.