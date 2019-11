Dunaújvárosért Díj: elismerés azért, mert maradandót alkottak településükért

Nemzeti ünnepünk alkalmából az október 23-ai megemlékezésen vehették át az arra érdemesek a Dunaújvárosért Díjakat. A város közgyűlése által alapított elismerés azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik illetve amelyek Dunaújvárosban vagy Dunaújvárosért maradandót alkottak.

Idén dr. Máté Ágnes, a Szent Pantaleon Kórház osztályvezető főorvosa (méltatását keddi számunkban közöltük), a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet fül-orr-gégészeti osztálya, és Nesz­mélyi György posztumusz érdemelte ki. A kitüntetettek laudációjából idézve mutatjuk be a díjazottakat.

Neszmélyi György 1943. január 19-én született Budapesten. Édesapja jogász-könyvvizsgáló volt, nevelőapja ornitológus. Őt mégis inkább a műszaki tudományok vonzották, azon belül is földmérésből szerzett főiskolai majd 1982-ben egyetemi végzettséget. Első munkahelye Budapesten volt a Térképészeti Vállalatnál, majd a 60-as években költözött Dunaújvárosba. Itt alapított családot, itt született meg két gyermeke. A földhivatal vezetőhelyetteseként dolgozott, majd nemsokára a Városi Tanács műszaki osztályára került, ahol már szélesebb körű feladattal kellett osztályvezető-helyettesként, majd osztályvezetőként megbirkóznia.

A rendszerváltást követően az állami vállalatok gazdasági társasággá szervezésében is fontos szerepet kapott. Őt bízták meg 1992-ben a mai DVCSH jogelődjét jelentő Dunaqua-Therm Rt. létrehozásával, amelynek elnök-vezérigazgatói állását is elnyerte pályázat útján. Nem kis feladat volt az állami vállalat helyett egy jól működő, piaci viszonyok között is életképes gazdasági társaságot felépíteni és működtetni. Korszerű, piaci körülmények között is életképes szolgáltató cégek irányításában rendkívül nagy tapasztalatra tett szert. Ugyanakkor erőssége volt az innováció, a most már oly divatos projektszemlélet. 75 éves koráig dolgozott, nyugdíj mellett a magánvállalkozások területén kapott projekt-megbízásokat. Igazi közösségi ember, így nem véletlen, hogy a ’80-as években szívesen vett részt a kajakosoknak, kenusoknak, motorcsónakosoknak teret és lehetőséget biztosító Városi Vízi Sport Egyesület létrehozásában, majd több éven keresztül töltötte be a dunaújvárosi női vízilabda-szakosztály elnöki székét. Neszmélyi György olyan szakember, aki meghatározó személyisége volt városunk fejlődésének.

A Szent Pantaleon Kórház- Rendelőintézet Felnőtt és Gyermek Fül-Orr-Gégegyógyászati Összevont Osztályán a gyógyító, ápolói munkát 19 dolgozó végzi, 5 orvos, 11 szakdolgozó és 2 adminisztrátor. Az 5 tapasztalt szakorvos mellett két rezidens illetve vállalkozó orvosok is segítik az osztály folyamatos betegellátását. Az osztályon az endoszkópos orr-melléküreg sebészet, hallásjavító műtétek, gégészeti mikrosebészet, parotis tumor sebészet, nyaki jó- és rosszindulatú daganatok sebészete, gégetumor sebészet, izolált arcközépcsont törések műtéti kezelése, fül- és orrkorrekció, könnyelfolyási zavar műtéte, fej bőrdaganatainak plasztikai sebészete, garat-, orrmandula műtét altatásban, megnagyobbodott és légzészavart okozó garatmandulák kisebbítése rádió­frekvenciás eszközzel történő kezelése folyik. Az osztály szakmai mutatószámai minden vonatkozásban jobbak, mint az országos átlagok.

A fej-nyaki daganatok nemzetközi világnapjához kapcsolódóan az osztály minden évben szervez szűrési napokat.

Az osztály a Semmelweis Orvostudományi Egyetem akkreditált képzőhelye, így külső képzőhelyként végzi a rezidensek szakvizsgára való felkészítését. 2018-ban elnyerte a Magyar Kórházszövetség Családbarát kórházi osztály elismerésére méltó osztálya díjat. Az osztály jó kapcsolatot alakított ki a társszakmákkal, a háziorvosokkal. A javaslatot a lakossági köszönetek, az elégedettségi vizsgálat adatai is alátámasztják.