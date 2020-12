Dunaújvárosból a nagyvilágba, egy életút igazi happy enddel

Dunaújváros jó néhány országosan, sőt nemzetközileg elismert képzőművésszel, médiaszemélyiséggel, színésszel, sportolóval gazdagította hazánkat. Egyikük Solymosi Miklós festőművész, aki hosszú, szövevényes, szinte az egész világot behálózó út után majd’ két évtizede tért vissza Magyarországra, és kezdett itthon is alkotni. Kértük, meséljen magáról, az életútjáról és nem utolsósorban művészetéről.

– 1967-ben születtem, itt, a városban éltem 18 éves koromig. A művészet már fiatalon érdekelt. Akkoriban az Uitz Teremben ismerkedtem a rajzolással és festéssel, ott működött egy szakkör Birkás István vezetésével. A szocialista szürkeségben is érdekeltek a szép formák, a színek és az építészet. Nem volt meseszerű a gyerekkorom, 13-14 évesen derült ki például – gyakori, napi szintű abúzus után –, hogy akit édesapámnak hittem, nem az, és anyám a könyörgésem ellenére sem vált el tőle. Így aztán a könyvekbe menekültem, valahogy azokkal a karakterekkel tudtam azonosulni mindig, akik világjárók, kalandorok voltak.

– 18 évesen, úgy döntöttem, elhagyom az országot, az akkori IBUSZ iroda előtt buszra szálltam, és meg sem álltam Ausztriáig, persze az emigráció nem volt könnyű. Ügyeskedni kellett, mert kifejezetten körülményes volt útlevelet szerezni. Én egy ideiglenes útlevéllel indultam kamuvásárlásra Bécsbe 1986. március 19-én. Néhány évszámot fejből és pontosan tud az ember, ez nekem pont ilyen – amikor ausztriai kalandra indultam, és végül az is lett belőle. A többi kivándorló magyarhoz hasonlóan és is menekülttáborban kötöttem ki, ahonnan kilenc, nehéz körülmények között eltöltött hónap után Kanadába kerültem.

Ott a kétkezi munka és a nyelvtanulás mellett hobbi szinten éltem ki művészi hajlamaimat, elkezdtem magamnak, később már az ismerőseimnek is ruhákat festeni. Ezekből még mindig van néhány a „varázsbőröndömben”, ami mindenhová elkísért. Néhány év után ismét változás jött az életembe, és az Egyesült Államokba, Washington D.C.-be költöztem. Ott ismerkedtem meg egy japán hölggyel, a későbbi volt feleségemmel is. Ekkor már jobban a művészetre koncentráltam.

– Nem hiába nevezik Amerikát a lehetőségek hazájának… Az utcán talált, kidobott járműalkatrészekből készítettem ékszereket, újrahasznosított szobrokat, amiket aztán a város művésznegyedében az utcán árultam. Alig néhány nap után az amerikai álom megvalósulását élhettem meg, amikor a munkáim láttán felkértek egy szépségszalon dekorációjának elkészítésére.

– A Washingtonban eltöltött öt-hat év és egy rövidebb új-mexikói kitérő után feleségemmel a japán Kiotóba költöztünk a családjához. Ekkor 1996-ot írunk, ott kezdtem el igazán festeni a szülei inspirálására. Már sokadszorra kerültem új kulturális közegbe. A Távol-Kelet nagy változás volt az addig tapasztaltakhoz képest is. A feleségem felmenői híres és elismert kelmefestő művészek voltak, akik a kimonókon lévő öveket, az obikat készítették. A család segítségével kaptam több tucat festéket, vásznakat. Gyönyörű érzés, amikor odaállhatok a festővászon elé, ezt az igazi szabadságot ott tapasztalhattam meg először.

– Autodidakta művész vagyok, meg kellett tanulnom, hogy a különböző anyagok hogyan viselkednek, és a japán kalligráfiával is ott ismerkedtem meg, ami szintén újabb hatásként ért. Közben angoltanárként dolgoztam, tanítványokat fogadtam. Az otthonunk tele volt festményekkel, egyszer csak azt mondta az egyik hölgy tanítványom, hogy neki nagyon tetszenek a képeim, mert frissek és tele vannak energiával. Van néhány kávézója, azt javasolta, állítsuk ki a képeket, és bár én vonakodtam, de hagytam, hogy mindent elintézzen. Neki ez remek reklám volt, hogy egy fehér kiállít nála, nekem pedig egy szép, nagy borítékot jelentett két hét múlva.

– Meglepetésemre annyi pénzt kaptam a képekért, hogy tudtam venni egy motort, és a feleségemmel még Ausztráliába is elutazhattunk. Egyébként nem szeretem, ha egy kortárs képzőművész azt mondja, hogy őt a pénz nem motiválja, nem azért csinálja. Szerintem nagyon jó érzés pénzt kapni a tehetségemért. Japán életemnek a csúcsán feleségem kérésére visszaköltöztünk Magyarországra. Én maradni szerettem volna, de ő hajthatatlan volt.

– Ennek már tizenkilenc éve, a fiam, Soma már itthon született. Ekkor négy év fura, zavaros időszak jött, amikor próbára tettem a tűrőképességem, és sok mindent, még a drogokat is kipróbáltam. Majd jött a válás, ami szörnyű csapást mért rám minden szempontból. Kanadai útlevelem is van, elmehettem volna, de a fiam nélkül nem akartam.

– Már közel három éve dolgozom egy nyelvsuliban, ahol cégvezetőknek tanítok anyanyelvi angolt. Két éve besétáltam egy budapesti irodaházba, egy IT-céghez. Igyekeztem angolt tanítani, és az egyik szimpatikus tanítványomnak, Gáspár Lacinak az első lecke után beszélgetés közben elmeséltem az élettörténetem, a második lecke után már egy közös projektről kezdtünk beszélgetni. Innentől a történet meseszerűen alakult, és az Art end More nevű közös vállalkozásban testesült meg, ahol én az „art”, ő pedig a minden más a „more”. A márka nagykövetei lettek Bíró Attila és a Garami Gábor, a népszerű rádiós műsorvezető, nem mellesleg – ő is – dunaújvárosi származású barátom.

– A sors ilyen fura, a fiam már nagykorú és elmehetnénk. De jött az Art end More, és már két éve szabadon azt csinálhatom itthon is, amit igazán szeretek. Jelenleg a világ legnagyobb műkereskedő webáruházán több mint száz festményemmel vagyunk jelen, amelyből nemrég adtuk el az Onix címűt Amerikába.