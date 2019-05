Dunaújváros és környéke EP-választási hírei – 2019.

A magyarországi európai parlamenti választás dunaújvárosi és környékbeli településeinek híreiről folyamatos tudósítást adunk.

Megnyitottak a szavazókörök

Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás a magyarországi európai parlamenti választáson. A 10 277 szavazókörben valamivel kevesebb mint 7,9 millió választópolgárt várnak este 7 óráig.

Szavazni csak személyesen, érvényes személyazonosító igazolvánnyal és lakcímigazolvánnyal, vagy a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal lehet.

A választópolgár a személyazonosságát bármilyen típusú személyi igazolvánnyal igazolhatja. A szavazatszámláló bizottság elfogadja továbbá a lézergravírozott útleveleket, valamint a kártyaformátumú jogosítványokat is.

Fontos azonban, hogy ha a személyazonosító igazolvány nem tartalmazza a lakcímet, akkor a lakcímkártyára is szükség van a szavazáshoz.

Mindenki csak a számára kijelölt szavazókörben adhatja le voksát, ennek helyéről korábban valamennyi választópolgárt tájékoztattak. Lakóhelyüktől eltérő helyen, átjelentkezéssel csak az a 97 617 választópolgár voksolhat, aki ezt szerda délutánig kérte.

A szavazóhelyiségben csak az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel, a szavazatszámláló bizottság vasárnap már senkit nem vehet fel a névjegyzékbe.

Aki mozgásában akadályozott vagy beteg, vasárnap délig még kérhet mozgóurnát a szavazáshoz. Aki azonban nem kért, az nem szavazhat ilyen módon akkor sem, ha egy másik, háztartásában lakó választópolgárhoz kiviszik a mozgóurnát.

A magyarországi szavazókörökbe 7 872 738 választópolgárt várnak, ebből 110 154 fiatal lesz jogosult arra, hogy először szavazhasson, ők azok, akik a 2018-as országgyűlési választáson még nem voltak szavazókorúak, de az azóta eltelt időben nagykorúvá váltak.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) napközben hét alkalommal ad tájékoztatást a részvételről: 7, 9, 11, 13, 15, 17 órakor, valamint 18:30-kor.

A nem hivatalos, előzetes eredményeket este 11 órakor hozhatja nyilvánosságra a Nemzeti Választási Iroda a www.valasztas.hu oldalon, miután az Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött a szavazás. Akkor már várhatóan 90 százalék feletti lesz az adatok feldolgozottsága.

Vasárnap délig még igényelhetnek mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az európai parlamenti (EP-) választáson

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A kérelmet még be lehet nyújtani online, ügyfélkapus azonosítással vasárnap délig. Emellett el lehet juttatni a szavazatszámláló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottal, valamint kézbesítővel, például futárral vagy hozzátartozóval.

A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is – arra hivatkozva például nem lehet mozgóurnát kérni, hogy valaki munkája miatt nem tud elmenni a szavazókörbe.

Ha a mozgóurnát nem a választópolgár lakcímére kérik, akkor a kérelemnek tartalmaznia kell a pontos címet. A feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az igénylő választópolgár lakcímkártyáján szereplőkkel, különben a kérelmet elutasítják.

A szavazás napján a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör területén belül úgy, hogy az urna a szavazókör este 7 órai zárására visszaérkezzen.

Aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben hagyományos módon, személyesen nem szavazhat.

MTI