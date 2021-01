Dunaújváros és a vasmű egykor egyet  jelentett 

Acélváros. Ez a szó nem is oly rég tele volt tartalommal. Dunaújváros, a vasmű egyet jelentett vele.

Magam is ösztöndíjasa voltam a cégnek, megtiszteltetés volt azok közé tartozni, akik erre lehetőséget kaptak. Szakmai generációk nőttek fel itt, mára kevésbé mondhatjuk ezt el. Ma is vannak kiváló szakemberek, de ez ott, benn a gyárban most nem jelent garanciát. Mindannyiunkban ott feszül a kérdés, nyújt-e még a Dunaferr jövőképet? Jelenlegi állapotában biztos nem. Az, hogy ki „fogadja örökbe” a céget az „oly sok kérő” közül, még nem tudjuk. Azt, hogy működtetni is akarja-e, végképp nem. Most kell odafigyelni, nehogy ütemet tévesszünk!