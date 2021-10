Dunaföldváron átadták a Pannonia Bio Zrt. új üzemét

A Pannonia Bio Zrt. Nagy István agrárminiszternek és Süli Jánosnak, Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszternek a jelenlétében adta át új egységét Dunaföldváron, amely Európa legnagyobb gabona-biofinomító üzeme.

A Pannonia Grow elnevezésű új egységben előállított 15 ezer tonna szerves talajjavító termék előnyös helyzetbe hozza a magyar gazdákat, ezen túlmenően pedig kitűnően szolgálja az európai mezőgazdaság fenntarthatóbbá és zöldebbé tételét célzó „termőföldtől az asztalig” agrárstratégia céljait.

Hódos Ferenc, a Pannonia Bio Zrt. stratégiai igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy a most átadott üzemet 3,5 milliárd forintból valósította meg a vállalat, saját és piaci banki forrásból. Vázolta a cég múltját, jelenét és a jövőbeli terveket. Kiemelte, hogy a Pannonia Bio egy évtized alatt megháromszorozta a termelési kapacitását és egy minden képzeletet felülmúló fejlesztés vette kezdetét Dunaföldváron. Ennek vagyunk tanúi a jelenben, az új üzem átadásával. Hangsúlyozta, hogy a vállalat a végsőkig elkötelezett az innováció iránt, és nagy jelentőséget tulajdonítanak a fenntartható gazdaságban rejlő értékeknek. A szakember hozzátette, hogy a vállalat gyártási innovációi lehetővé teszik a takarmánykukorica minden összetevőjének – köztük a rost és egyéb származékoknak – a hasznosítását, így a feldolgozás során nem marad hátra hulladék, vagyis helyben megvalósul a körforgásos gazdálkodás. A termények feldolgozásával pedig Európa szerte keresett termékeket, a többi közt a fosszilis energiahordozókat kiváltó biogázt, bioetanolt, GMO-mentes magas fehérjetartalmú állati takarmányt és kukoricaolajat, valamint mostantól magas szervesanyag-tartalmú fermentált talajjavítót is előállítanak Magyarországon. A Pannonia Bio éves szinten több mint 500 millió euróval (közel 156 milliárd forinttal) járul hozzá a magyar GDP-hez.

Süli János tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője a vállalat és a térség kölcsönös előnyökre épülő kapcsolatát emelte ki az üzemátadó kapcsán. Mint mondta: Dunaföldvár és a Duna menti Kiemelt Fejlesztési Térség hangsúlyozottan fontos számunkra: csak a közútfejlesztéseket számba véve 60 kilométernyi új út épül, illetve több mint 330 kilométernyi utat újítunk fel – emelte ki beszédében a miniszter. Hangsúlyozta, hogy a régióban régóta nem tapasztalt infrastruktúra-fejlesztés zajlik, amelyek munkahelyteremtők és az önkormányzatok számára forrást teremtő fejlesztések is egyben. Dunaföldvár iparának fejlődését jól jelzi a mai üzemegység átadása is. A miniszter elmondta, hogy a kormány tagjaként és országgyűlési képviselőként is azon dolgozik, hogy segítsék a helyi emberek boldogulását. „Ha a cégek nyereségesek maradnak, versenyképes béreket biztosítanak, a villamosenergia árát pedig – a Paks II projektnek köszönhetően is – hosszú távon alacsonyan tudjuk tartani, biztos és kiszámítható jövő vár térségünkre, így Dunaföldvárra és a Pannonia Bio Zrt.-re is – tette hozzá Süli János.

Nagy István agrárminiszter köszöntőjében felelevenítette a régi gazdák bölcsességét, amely szerint a „jószágok bőrében kell eladni a kukoricát”, azaz fontos a hozzáadott érték előállítása. Mint mondta, nincs szó másról ebben az üzemben sem, csak mindez XXI. századi értelemben valósul meg. Hiszen építik az e századi elvárásoknak megfelelő agráriumot, amely mindig a helyi gazdaságot erősíti, amely mindig zöld és mindig fenntartható és környezetbarát. Minden egyes beruházás és minden egyes pályázati támogatás ezeket a célokat tartja szem előtt a mai magyar mezőgazdaságban. Felhívta a figyelmet, hogy hazánk Franciaország és Németország után az EU harmadik legnagyobb bioetanol-előállítója. Az egy főre jutó etanoltermelést tekintve Magyarország globálisan a harmadik helyet foglalja el, csak Brazília és az USA előz meg ebben minket. Az európai felhasználás 17 százalékát a magyar üzemek biztosítják. Hozzátette: az itthon megtermelt kukoricát nem terményként, hanem hozzáadott értékkel, feldolgozott termékként exportáljuk, ez jelentős gazdasági előny.

A Pannonia Bio Zrt. sok munkahely létrejöttéhez járult hozzá a térségben. A dunaföldvári üzemben folyamatos bővülés mellett több mint 300-an dolgoznak, és az új gyáregység átadásával is 10 újabb állás jött létre. Ennek köszönhetően a régió legnagyobb foglalkoztatói közé tartozik. A vállalat munkaerőigényének is köszönhetően az üzem környezetében megállt a korábban súlyos problémákat előrevetítő elvándorlás. A Tolna-, Bács-Kiskun és Fejér megyében élő munkavállalóknak egyaránt perspektívát jelent a vállalat.