DUE: Vulkánkitöréstől a tudat pszichológiájáig

A járványhelyzet miatt november 27-én, e héten pénteken az online térben lesz elérhető a Dunaújvárosi Egyetem hagyományos, a Kutatók éjszakáján jelentkező tudományos-ismeretterjesztő előadás-sorozata.

A Dunaújvárosi Egyetem (DUE) idén ősszel is csatlakozott a Kutatók éjszakája névre hallgató népszerű nemzetközi tudományos programsorozathoz, amelynek célja, hogy szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és további játékos programokon keresztül minden korosztály megismerkedhessen a tudományos kutatás számos új eredményével. A 2005 óta Európa-szerte megrendezett eseménysorozat idén a koronavírus miatt a megszokott szeptember végi időponttól eltérően november 27-én és 28-án jelentkezik. Az országban mintegy 260 intézmény kínál előadásokat, kizárólag csak az online térben.

Tudásbázis-bővítés minden korosztálynak – ingyenesen elérhető, inspiráló előadások

A DUE ezúttal is sokszínű és izgalmas kínálatot állított össze az érdeklődőknek. A campustól kapott tájékoztatás szerint az előadások és a kísérletek pénteken 17 és 18 órakor lesznek elérhetők a Dunaújvárosi Egyetem Youtube és Microsoft Teams felületén, amelyek elérhetőek lesznek az uniduna.hu oldalról is. November 27-én este a DUE négy intézetének ajánlataiból válogathatunk. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül szemezgetünk a kínálatból. A műszaki intézetnél egy vulkánkitöréssel is megismerkedhetünk Kovács-Bokor Éva és Szabóné Juhász Ildikó előadásában, valamint dr. Horváth Miklós mutat majd be érdekes, látványos fizikai kísérleteket a közönségnek.

Az informatikai intézetben Tóbel Imre két előadása is foglalkozik majd az energiahatékonysággal (fázisjavítók, vizsgálati módszerek), a matematikaérettségi előtt állóknak pedig érdemes lesz követni dr. Nagy Bálint Analitikus módszerek a síkban címmel meghirdetett rendhagyó óráját.

A társadalomtudományi intézetben Kovács Szilvia és Kiss András Péter segítségével merülhetünk el a most felfutóban lévő, egyre népszerűbb digitális sport/E-sport világában. A tanárképző központban a tudat pszichológiájáról tart előadást dr. Juhász Levente, az impresszív önéletrajz műhelytitkait pedig dr. Tóth Andrea mutatja majd be a Kutatók éjszakáján.