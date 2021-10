Dr. Molnár Krisztián és Gólics Ildikó a közútkezelővel tárgyaltak

2021. szeptember 25-én Ercsi-Sinatelep városrésznél ismét halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a 6-os számú főúton. Ezért a település egyik önkormányzati képviselője, Gólics Ildikó kezdeményezésére a Fe­jér Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Molnár Krisztián tárgyalt Molnár Istvánnal, a Magyar Közút Zrt. Fejér megyei igazgatójával a 6-os főúton való gyalogosátkelés biztonságosabbá tételéről.

Ezt ne hagyja ki! Márki-Zay hamar varázstalanodni fog

Tragikus kimenetelű közlekedési balesetről adott hírt Sinatelepről a police.hu szeptember 25-én.

A rendőrségi információk szerint a 6-os számú főúton reggel 7 óra 20 perc körül a főúton közlekedő autó elütött egy úttesten átkelő asszonyt, aki ennek következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A főút érintett szakaszán teljes útlezárás mellett folyt a helyszínelés. A rendőrök a helyszínelés idejére a forgalmat az M6-os autópályára terelték.

Gólics Ildikó, Ercsi város képviselő-testületének tagja szomorúan vette tudomásul a településrészről sokadszorra érkező tragikus hírt. Mint kérdésünkre elmondta, rengeteg baleset és köztük több halálos kimenetelű is történt már az Ercsihez tartozó Sinatelepnél, amelyek azért következtek be, mert a főút mindkét oldalán buszmegálló található. Tehát a buszhoz igyekvő, vagy leszálló utasoknak egyetlen lehetőségként a 6-os számú főúton kell áthaladniuk.

Jelenleg több sebességkorlátozó közlekedési tábla van kihelyezve azon az útszakaszon, előbb 70-es, majd 60-as tábla is a sebesség csökkentését teszi kötelezővé az ott közlekedő járművek számára, továbbá figyelemfelhívó sárga villogó is ki van helyezve a balesetek megelőzése céljából. Azonban ezen intézkedések dacára is megtörtént a tragédia.

– A tömegközlekedést a felnőtt, munkába járó lakosságon kívül nagy számban veszik igénybe idősek és gyerekek is. Ezért különösen tarthatatlan ez az állapot. A Sinatelepen lakó emberek mindenképpen nagyobb védelmet érdemelnek – hangsúlyozta Gólics Ildikó.

Korlátozottak a lehetőségek, mert főútról van szó

– Dr. Molnár Krisztián elnökkel és Molnár István igazgatóval történt tárgyaláson több lehetőség is felmerült a 6-os főúton való gyalogosátkelés biztonságosabbá tétele érdekében. Azonban az út átfúrása egy aluljáró építéséhez nem lehetséges, mert az út maga a Duna védvonalát képező töltés is egyben. Egy lehetséges felüljárón elvezetett forgalom pedig szintén nem lenne biztonságos a lakosság jelentős részének. Tehát másban kell gondolkodni. Felmerült a fix traffipax telepítése, vagy gyalogosátkelő kiépítése is, de a megoldás lehetőségeit jelentősen korlátozza az a tény, hogy egy főútról van szó. Mindenesetre a közútkezelőnek a rendőrséggel együttműködve kell megtalálnia a megoldást, amelyhez a forrást a közút kezelője biztosítja majd. A Magyar Közút Zrt. Fejér megyei igazgatója azt ígérte, hogy minden műszaki lehetőséget meg fognak vizsgálni – mondta el az önkormányzati képviselő asszony.

A Sinatelepen élők közlekedésének biztonságáról dr. Molnár Krisztián a közösségi média posztjában az írta, hogy a probléma megoldásáról a megyei rendőrfőkapitánnyal is egyeztettek. Mint írja: bízom abban, hogy a szakemberek segítségével minél előbb megszületik a megfelelő műszaki megoldás és annak megvalósítása – olvasható a közösségi oldalon.