Józsa Tímea tíz éve elnök a szavazókörben

Tekintsünk vissza még néhány pillanatkép erejéig a vasárnapi választásra, amikor több mint háromszázan dolgoztak a szavazókörökben azért, hogy minden rendben és flottul menjen, zökkenőmentes legyen a szavazás.

Dunaújváros 23-as számú szavazókörében is ugyanolyan barátságosan, mosolygósan fogadták a szavazatszámláló bizottsági tagok az érkezőket, ahogyan a többi helyen is. A Rosti iskolában lévő szavazókör elnökével, Józsa Tímeával beszélgettünk a tapasztalatokról. Kiderült, hogy Tímea már 18 éve dolgozik szavazatszámláló bizottsági tagként, elnökként pedig jubilál, hiszen 10 éve irányítja a munkát ebben a szavazókörben. Kora délutáni ottjártunkkor a 15 órás adatok ismertetésével kezdte válaszát:

– A mi körzetünkben, a belvárosnak ebben a részében 773 választásra jogosult polgár él, közülük 312-en szavaztak délután három óráig. Az itteni szavazók többsége idős ember, rájuk nem nagyon jellemző, hogy estefelé érkeznek, olyankor már inkább otthon vannak, pihennek. Gyakoribb inkább, hogy reggel sokan jönnek, a telekre indulás előtt szavaznak. Aztán a következő az ebédhez bevásárlás időszaka, kilenc óra után, majd ismét csendesebb órák következnek. A délutáni dömping pedig 14 és 17 óra körül jellemző.

Változás volt most a korábbi évekhez képest, hogy a nemzetiségi szavazókkal is foglalkozni kellett minden szavazókörben – így a 23-asban is –, azokat is össze kell számolni este nem csak a polgármester- és képviselőjelöltekre leadott voksokat.

– Érezhetően több a munkájuk most? – kérdeztük Józsa Tímeától, aki elmondta:

– A mi körzetünkben 29 nemzetiségi választópolgár szerepel a névjegyzékben, közülük sokan, 14-en már délután három óra előtt eljöttek voksolni. Rájuk a szokottnál is jobban kellett figyelni, felhívni például minden esetben a figyelmet a boríték leragasztásának fontosságára. Ők mindenképpen több feladatot adtak nap közben. Este külön kell választanunk a zöld színű nemzetiségi borítékokat. Adatszolgáltatás vonatkozásában viszont az önkormányzati szavazólapok közül a polgármesterinek az adatait kell elsőként továbbítanunk, mondta Tímea.