Dózsa II piknik lesz szombaton

Nagy erőkkel dolgoznak a szakemberek a Köztársaság úton lévő járda felújításán.

Izsák Máté, a körzet önkormányzati képviselője is szemügyre vette a munkavégzést tegnap délelőtt. Tőle tudjuk: szakaszokra osztották az ottani járdát, hogy a bontás és térkövezés ideje alatt is megfelelő közlekedési feltételeket tudjanak biztosítani a gyalogosok számára. Most a Köztársaság úti járda első szakasza kap új burkolatot, a munkaterület nagyjából az Aranyvölgyi úti kereszteződéstől a Derkovits utcai kereszteződésig határos.

A folytatás pedig az időjárás függvényében ősszel vagy tavasszal várható. Cél, hogy az egész körzetben térköves járdák legyenek, mert ez a burkolat biztonságosabb és tartósabb az aszfaltnál, hangsúlyozta Izsák Máté. A képviselő szeretettel invitálta a körzet lakóit és a vendégeket az általa szervezett, Dózsa II városrészi piknikre, családi napra, amely szeptember 21-én 10 és 18 óra között lesz a Corso előtti parkban gyermekprogramokkal, interaktív játékokkal, Digitál-bulival.

Közösségi pontot szeretne létrehozni, a városrész közösségei, lakói számára

Lakossági kérésre intézkedett zebra létrehozásáról az Aranyvölgyi és Köztársaság út kereszteződéséhez. – A biztonságos gyalogos átkelést szolgálja, és nagyon pozitív visszajelzéseket kapok – mondta el Izsák Máté. Hozzátéve a Köztársaság és a Latinovits utca kereszteződéséhez szintén szeretne zebrát, erről és forgalomlassító műtárgyak elhelyezéséről is egyeztetéseket kezdeményezett. Folyamatosan figyelemmel kíséri a Dózsa mozi felújításának munkálatait, valamint azon dolgozik, hogy minden korosztály számára elérhető közösségi pontot hozzanak létre a Derkovits utcában.