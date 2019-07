Digitális fogászati röntgent kapott a rendelő

A Dentalcoop-Plus Kft. szakembere, Bencsics László modern, digitális fogászati röntgent helyezett üzembe pénteken a rácalmási egészségházban lévő fogorvosi rendelőnkben.

Dr. Jáky Ágota, Rácalmás fogszakorvosa elöljáróban megköszönte a képviselő-testületnek, hogy döntésük jóvoltából gazdagodhatott a rendelő ezzel az új géppel, amely nagymértékben segíti majd a betegellátást. A doktornő részletezte, milyen nagy szolgálatot tesz majd ez az új, korszerű, digitális eszköz. A modern technikának köszönhetően kisebb a kibocsátott röntgensugár-dózis.

Gazdaságos a használata, mivel nem egyszerhasználatos filmet, hanem digitális szenzort alkalmaznak, ezekből négy méret van, így könnyebben illeszthető a szájüregbe. A felvétel készítése után a szenzort a leolvasóba kell helyezni, ami aztán a számítógépre továbbítja a röntgenképet, egyúttal törli is a szenzort, amely utána újra felhasználható a következő páciensnél. A monitoron nagyobb, részletesebb képet lát az orvos, mint az eddigi kicsi filmen látott, kinagyíthatja a kép egyes részleteit, ezáltal pontosabb diagnózist állíthat fel.

A digitális röntgenképeket egyszerű tárolni, lementeni, könnyen előkereshetők a következő kezelés alkalmával, továbbíthatók konzílium esetén, vagy a beteg kérésére is elküldhetők interneten bárkinek, akár másik orvosnak is. Örvendetes az is, hogy a rácalmásiaknak nem kell majd Dunaújvárosba utazniuk fogászati röntgenre, helyben is digitális röntgengép áll rendelkezésükre, miután (helyszíni szemlét követően) az Országos Atomenergia Hivatal kiállítja a használatához szükséges létesítési, működtetési engedélyt.