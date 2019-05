Diákoktól a zenészekig – mindenki segít valahogy

Az önkéntesek hetét hagyományosan május végi-június elejei időszakban szervezik meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány intézményeiben.

„Több olyan önkéntesünk is van, aki már egy évtizede jön, segít, tevékenykedik nálunk” – meséli Kecskés Rózsa, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány vezetője. Visszajáró vendégből idén is sokan vannak. Smuk Imre játékos színészkedést, drámafoglalkozást, élményfestést szokott tartani, Szerecz Róbert olyan lelkesen zumbázik velük, hogy a rendszeres, lelkes táncfoglalkozásokért tavaly díjat is kapott önkéntes munkájáért, továbbá Pálfalvi Janó is mindig jön, amikor tud.

„Nem csak az önkéntesek hetén, hanem az év bármely napján szívesen jönnek hozzánk. Fiataljaink kötődnek hozzájuk, mindig kérdezik, ki, mikor várható” – mondja Rózsa. Rengeteg a közösségi szolgálatot teljesítő diák is, folyamatos vendég az otthonban. Már az összes középiskolánkkal van megállapodása az intézménynek, kiemelendő szorgalommal vesznek részt az ellátottak mindennapjaiban a Lorántffy, a Széchenyi és a POK diákjai.

Ahogy megszokhattuk, az önkéntesek hetét egy gálával zárják, aminek a Bartók Kamaraszínház szolgál helyszínül. A tavaly előadott, nagysikerű Valahol Európában részlet után idén is egy ismert színdarabból láthattunk részletet, a jelenet testreszabásában Csadi Zoltán színművész segített a fiataloknak. A gálán önkéntesek és ellátottak közösen lépnek színpadra, a produkciók több hónap munkájának eredményeként születnek meg.