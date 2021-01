Demonás költemény

Első alkalommal hirdettek online szépészeti versenyt a középiskolásoknak, ahol a Lorántffy diákjai több díjat is bezsebelhettek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Technikum a járvány­ügyi helyzetre való tekintettel online versenyt szervezett a nappali és az esti tagozatos fodrász- és kozmetikustanulók számára országosan. Erre a megmérettetésre neveztek a Lorántffy Zsuzsanna Technikum diákjai is. A legnagyobb sikert Buday Anna fodrászoktató tanítványai érték el: Szalai Viktória a látványkonty kategória első helye mellett különdíjat is érdemelt, illetve a modellje, osztálytársnője, Balogh Alexa a modell kategória győztese lett.

A versenyen való indulást Buday Anna kezdeményezte.

– A tizedikes fodrászosztály osztályfőnöke vagyok. Tavaly kaptam meg a csapatot, azóta már látom, hogy ki miben jó, miben ügyes, illetve kik azok, akikkel versenyezni is lehet.

A vírushelyzet miatt sajnos nem volt alkalom bármiféle megmérettetésre. Aztán felfigyeltem erre az egyedülálló versenyre, nagyon érdekes volt számomra, mert bár a digitális oktatásba már belerázódtunk, mégis, vajon hogyan lehet megvalósítani az online térben a versenyt – kezdte Buday Anna. Szalai Viktória elmesélte, böngészték az ötleteket, milyen az a frizura, ami az ő és a modell személyiségéhez is illik. Végül a mesebeli Demonára hajazó kreációra esett a választásuk. A versenykiírásban több kritérium is szerepelt, például, hogy fonásnak lennie kell a produktumban, így szépen felépítették a látványos konty megalkotásának menetét. Viki művészeti iskolába járt, és az itt tanultakat is felhasználva készítette el a tartószerkezetet is, műanyag poharakból. – Decemberben volt a nevezési határidő, úgy gondoltuk a lányokkal, hogy megpróbáljuk, gyakorolunk rá, hogy beleférjünk a megadott időkeretbe. Nem is a helyezések érdekeltek minket, hanem csak a kibontakozás lehetősége – vázolta a tanárnő. Az előválogatóra öt darab fényképet kellett beküldeni a kész frizuráról, illetve a legfeljebb 50 perces munkafolyamatról egy rövidített videó-összeállítást. Ez alapján Szalai Viktória látványkontyát beválogatták a döntőbe, ide mindössze hat diák kerülhetett az országból.

Buday Anna kiemelte, hogy köszönet illeti az informatikusaikat, akik jó hátteret biztosítottak a részvétel során. A döntőben élő közvetítéssel kellett a versenyre benevezett frizurát elkészíteni. A Lorántffy kollégium társalgóját rendezték be, ott dolgozott Viki a modelljével. A döntő január 14-én volt, és még aznap kihirdették az eredményt is. Viktória a kategória első helyét érdemelte ki, és neki ítélték a különdíjat is. Alexa megnyerte a modellek kategóriáját, és ezáltal a castingválogatás lehetőségét is megkapta. A felkészítő tanár munkáját is jutalmazták.

Buday Anna azt mondta, a versenynek ennél több hozadéka is volt, legfőképpen a közösségépítés, és hogy önbizalmat kaptak a lányok. – Viki alázatos, szorgalmas és kitartó, olyan pozitív személyiségjegyekkel bír, amik előreviszik a szakmában. Természetesen tanácsokkal segítettem őt, de hagytam, hogy megtapasztalja, mire is képes. Viki elmondta, a pályaválasztás előtt nem igazán volt ötlete arra, hogy mit tanuljon. Anyukája javasolta, hogy próbálja meg ezt a szakmát, mert jó kézügyessége van. Alexát kiskora óta érdekelte a fodrászkodás. A modellkedés is foglalkoztatta, de nem merte kipróbálni magát ezen a vonalon eddig.