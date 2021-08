Csordultig tele van most már a fogyasztók pohara

Szerződéses fogyasztóként már egyszerűen felháborítónak tartom a távhőszolgáltatási helyzetet városunkban, amióta Pintér Tamás polgármester bejelentette a DVCSH-val való üzemeltetési szerződés felmondását, káoszt tapasztalok ezen a területen.

A történet legutóbb akkor vett fordulatot, amikor az Energiahivatal július 28-i határozatában a DVG Zrt.-t jelölte ki hivatalos távhőszolgáltatónak. Erről sajtótájékoztatót is tartott Medgyesi Miklós önkormányzati szóvivő és Szabó György, a DVG vezérigazgatója.

Viszont augusztus 2-án a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. (DVCSH) is kiadott egy hivatalos közleményt, amelyben tulajdonképpen Medgyesi Miklós, Szabó György és az önkormányzat mindazon tájékoztató információit megcáfolta, amit a lakosságnak szántak.

Amíg Szabó György kiemelte az Energiahivatal határozatának azon részét, hogy nem pusztán a távhőszolgáltatás átadás-átvételére, hanem birtokbavételre kapott jogot a DVG, ezzel szemben a DVCSH azt írja, az Energiahivatal engedélye nem szolgálhat ilyen felhatalmazással, főként nem visszamenőleges hatállyal, nincs joga törvényt alkotni, és a bíróságok döntései rá is vonatkoznak – ezzel arra utalt, hogy a Székesfehérvári Törvényszék határozata szerint a fennálló peres eljárás végéig érvényben kellene maradnia a városvezetés által áprilisban felmondott szolgáltatási-üzemeltetési szerződésnek.

Ellentmondásos az is, hogy amíg az önkormányzati oldal szerint a távhővagyon a DVG tulajdonát képezi, a DVCSH azt állítja, hogy jogszerűen van a társaság birtokában a teljes dunaújvárosi távhőrendszer, amelynek jelentős részének tulajdonosa is.

Azt senki nem vitathatja, hogy jelenleg is a DVCSH biztosítja nekünk a víz- és a távhőszolgáltatást, következésképpen fenntartja a szolgáltatáshoz szükséges feltételeket (hővásárlás, karbantartás, dolgozók foglalkoztatása), noha az Energiahivatal június 30-ai hatállyal visszavonta az engedélyét.

Itt jön az egyik fő kérdés, hogy kinek fizessük a június 30-a utáni távhődíjat. Ebben nincs konszenzus. Az önkormányzati oldal azt mondja nekünk, hogy ne fizessünk a DVCSH-nak, a DVCSH viszont bírósági döntésekre hivatkozva, miszerint „a díj azt illeti, aki a szolgáltatást ténylegesen elvégezte, függetlenül az engedélyes személyétől”, azt kéri, hogy továbbra is neki fizessünk. „Ha esetlegesen tényleges szolgáltatóváltásra kerülne sor, akkor a régi és az új szolgáltató a kiszámlázott díjakkal és a beérkezett befizetésekkel elszámol egymással, a kifizetett szolgáltatás alapján ismételten már nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy másodszor is fizetnie kelljen” – írta a DVCSH. Az önkormányzati oldal azt kérte a lakosságtól, hogy a számlázás érdekében küldjük el adatainkat a DVG-nek. Erre reagálva a DVCSH hozzátette a tájékoztatójában, hogy a szolgáltatási adatok kezelésére a DVG nem jogosult, és ezt vegyük figyelembe, mielőtt megadnánk személyes adatainkat.