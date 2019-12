Tervezés helyett: dilettantizmus és ötlettelenség

Ígéretéhez híven újabb értékelést tartott az önkormányzati választás óta eltelt időszak újabb harminc napjáról a Fidesz helyi szervezetének elnöke.

A tájékoztató elején Cserna Gábor kegyelettel emlékezett meg a napokban elhunyt díszpolgár, Pro Cultura Intercisae-díjas Jakóné Fekete Terézről.

Az elmúlt harminc nap eseményeiről pedig a következőt mondta. A vasmű helyzetével kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a bejelentett 350 főt érintő létszámleépítés nagy valószínűséggel nem áll meg ennyinél, és a tényleges elbocsátottak száma ezen felül is több százra rúg majd. Nyomatékosította, hogy a vasgyár helyzete csak akkor normalizálódik, ha abban a magyar állam tulajdonrészhez juthat. Az ebbéli tárgyalások egyébként folyamatban vannak. Szerinte a közgyűlés vezetésével Pintér Tamás polgármesternek még vannak gondjai, de mint mondta, ezt betudja a gyakorlatlanságnak. Ám azt már nem, hogy a legutóbbi rendkívüli ülésen az önkormányzat legalább ötven százalékos tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagjainak változtatásánál úgy hoztak döntést, hogy a törvény szerinti elfogadó nyilatkozat nem állt rendelkezésre.

Kiemelte, hogy a város üzemeltetésével is gondjai vannak az új vezetésnek, szemetes, koszos a település, nem látni a DVG dolgozó munkatársait az utcákon. Nyomatékosította, hogy ez nemcsak a saját véleménye, hiszen rengeteg emberrel találkozik nap mint nap és az ő szavaikat is tolmácsolja ebben a kérdésben. Örömtelinek nevezte ugyanakkor, hogy a szépkorúak idén is megkapják a karácsonyi ötezer forintos támogatást, amire azért büszke, mert évekkel ezelőtt az ő képviselői indítványa volt ez a támogatási forma. Ezzel szemben nem érti a városvezetés hitelfelvételi kérelmét, mert ha valóban nem lenne pénz a kasszában, akkor ilyen és ehhez hasonló extra kiadásokra (jutalomosztás a városházán) nem lenne fedezet. A Fidesz frakció nem is szavazta meg ezt a hitelfelvételi igényt a közgyűlésen, mert nem lehet tudni hivatalosan és pontosan, hogy mire akarják költeni és milyen ütemezésben szeretnék visszafizetni a szóban forgó kétmilliárd forintot 2020. december 31-ig Mint mondta, nem látja a városvezetés koncepcióját a jövőre nézve, nem látni egy kijelölt utat, inkább a dilettantizmus és az ötlettelenség uralkodik.

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi városi döntéshozók nem vették fel a kapcsolatot dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztossal, aki pedig a fejlesztésekért felel a városban és a térségben és segíteni a tudna ezekben a szegmensekben. Kifejezte abbéli reményét, hogy az ő polgármestersége alatt megvalósult fejlesztések nem lesznek a rombolás áldozatai. A tájékoztató Cserna Gábor végén ezúton kívánt a város valamennyi lakójának békés ünnepeket és egy szebb és sikeresebb új esztendőt.