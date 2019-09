Cserna Gábor meglátogatta Mott Jánosné Ida nénit

Mint arról korábban többször is beszámoltunk, Cserna Gábor polgármester kezdeményezésére a város önkormányzata az idősek világnapja – október 1. – alkalmából az idei évben is egyösszegű támogatással segíti a dunaújvárosi nyugdíjas polgárokat.

Kedden kora délután Cserna Gábor személyesen is kifejezte megbecsülését a város egyik nyugdíjas polgárának, Mott Jánosnénak, akit Liszt Ferenc kerti otthonában keresett fel. A polgármester rövid köszöntőjében elmondta, a város vezetése a korábbi években is mindent megtett annak érdekében, hogy támogassa az idős korú városlakókat. E támogatási rendszer egyik formája az idősek világnapja alkalmából postai úton folyósított 5 ezer forint. Ez idén kiegészül még a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen elfogadott melegvíz- és távhő-támogatással, amelyet az illetékes szolgáltatón, a DVCSH Kft.-n keresztük vehetnek igénybe az érintettek december 31-ig. Ennek összértéke 6 ezer forint. Cserna Gábor hozzátette, idén ősszel a kormányzat is 9 ezer forint értékű rezsiutalvánnyal segíti a nyugdíjasokat.

Mott Jánosnénak, Ida néninek egy ajándékkosárral is kedveskedett a polgármester. Ida néni örömmel fogadta a látogatást, és köszönetet mondtott a támogatásért, a városvezetés munkájáért. Mott Jánosné lapunknak elmondta, bár munkája már 1958-tól a városhoz kötötte, csak 1972-ben költöztek családjával Dunaújvárosba. Évtizedeken át a Volán társaságnál dolgozott, főként távolsági buszjáratokon. Nyugdíjazása után még 17 éven vállalt munkát. Jelenleg családja és kedvelt hobbija, a kézimunkázás tölti ki napjait.