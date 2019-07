Cserna Gábor a Római körúton tartott bejárást

A Római körút szívében tartott bejárást tegnap Cserna Gábor. Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét elkísérte, és séta közben tájékoztatta a két fideszes körzetfelelős, Lassingleitner Fruzsina, a IV-es választókerület önkormányzati képviselője és Vass Ádám, a III-as választókerület képviselőjelöltje.

A Váci utcai kispostától a Domanovszky tér irányába Lassingleitner Fruzsina kalauzolta Cserna Gábort a körzetében, a széles, térköves járdán lépkedve magyarázta a város első emberének, hogy az előző ciklusban, a szociális városrehabilitáció keretében újult meg az a környék, és képviselőként ő a legfőbb feladatának azt tekinti, hogy a városrészben lakók érdekeit szem előtt tartva fejlesszék tovább a körzetet. Szó volt az új padokról, amelyek a terebélyes fák alatt kedvelt pihenőhelyként funkcionálnak; a Pajtás utcai óvoda felújításáról, és azokról a sportnapokról, amelyeket Lassingleitner Fruzsina szervez az intézményben minden évben, támogatókat állítva maga mellé, így fejlesztve az eszközállományt.

Legutóbb hintával gyarapodott ilyen módon az óvoda. A Petőfi iskola TOP-os épületenergetikai beruházás jóvoltából újult meg tavaly. Szó volt a megoldásra váró feladatokról is: a Petőfi kerítése mellett kialakított tavacska nem bizonyult jó ötletnek, békák és szúnyogok lepték el, ezért a vizet leengedték és sziklakertet alakítanak ki a helyén. A parkolás örök téma: tavaly a Pajtás utcában növelték a helyek számát, most a Vasmű út 53–57. között alakítanak ki új parkolókat, a Liszt Ferenc kertiek pedig engedélyezés alatt állnak. A képviselő kijárta, hogy térfigyelő kamerát helyezzenek ki a gyógyszertár előtti park sarkára; továbbá elkezdődött a felnőtt- és gyermekorvosi rendelő felújítása, a szakemberek ottjártunkkor is javában dolgoztak.

Lassingleitner Fruzsina elmondta, örülne annak, ha a szomszédos körzetet tekintve Vass Ádámmal dolgozhatna majd együtt, akinek mindenben segítené a munkáját. Vass Ádám képviselőjelölt elmondta, 101 új parkoló szolgálja az autósokat hamarosan. A Római 32–38-nál 48, a Rudas mellett 19, a Fáyban pedig két helyszínen összesen 34 parkolóhelyet alakít ki az önkormányzat. Hamarosan elkezdenek dolgozni a Martinovics utca 27–35. előtti járdán; továbbá jó hírrel szolgált a gördeszkapálya kedvelőinek: a Limes program keretében a kőtár és környezete kap majd modern köntöst, amelynek része egy új park is.