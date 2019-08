Cserkész kulturális hétvége 

Három napon át a Szalki-szigeten pihentek és szórakoztak a cserkészek.

A Roma hősök workshopon olyanokról beszélgettek, mint hogy mi lehet a veszélye és előnye annak, ha vállalom az identitásomat? Az UCCU Alapítvány önkéntesei igyekeznek párbeszédet teremteni a roma és nem roma fiatalok között.

A ne pazarolj! egy csomagolásmentes bolt és kávézó Budapesten, amit a tulajdonosok (akik egyébként cserkészek) „zero waste” koncepció jegyében üzemeltetnek. Ez azt jelenti, hogy a vásárlók a saját edényeikbe, textilzsákjaikba kimérve tudnak élelmiszert vásárolni. Ők állandó standdal voltak jelen.

Volt előadás a hulladékmentes utazásról és életmódról, és dr. Zacher Gábor, „az ország toxikológusa” segített eligazodni függőségeink labirintusában, bemutatva, milyen a droghelyzet napjainkban. Természetesen a szabadstrand sem hagyta hidegen őket, óriási strandpartit rendeztek.

Szombaton este táncház várta őket vonós hangszerekkel, népszerű palatkai, kalotaszegi, vajdaszentiványi, széki táncokkal. Vasárnap szentmisét és istentiszteletet tartottak. A koncertkínálat is erős volt, olyan előadók léptek fel, mint a SobriBoggie, The Pontiac, Aurevoir., Bad habit, Platon Karataev, vagy az Ivan & The Parazol.