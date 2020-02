Csatorna: fórumon tájékoztattak

Az északi városrészben zajló csatornázási munkálatokkal kapcsolatos, az ott élő lakosokat érintő kérdésekről tartottak fórumot a városháza C szárnyában.

A Széchenyi 2020 program keretében hat önkormányzat, köztünk városunké is közel hatmilliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az „Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)” elnevezésű projekt megvalósítására.

A munkálatok már javában folynak a településeken – köztük Dunaújváros északi lakóövezetében is –, az aktuális műszaki helyzetről Bíró Kornél, a kivitelező cég projektvezetője adott tájékoztatást, majd következtek azok a kérdések, amelyek a leginkább foglalkoztatják az ott élőket a beruházással kapcsolatban. Többen érdeklődtek afelől, hogy a munkálatok végeztével mikor és milyen formában állítják helyre az utakat. Bíró Kornél elmondta, hogy a munkálatok megkezdése előtt rögzítették az utak állapotát, minőségét. Ezt az állapotot állítják majd vissza, teljes úthálózat-felújítást ennek a beruházásnak a keretében nem végeznek.

Varga Géza, a polgármesteri hivatal városüzemeltetési és beruházási osztálya részéről ezt annyival egészítette ki, hogy ez gazdaságossági kérdés. Az utak felújításához teljes gépsorokat kell felvonultatni, amit száz méterenként, ahogy halad a csatornázási munka, nem lehet odavezényelni, így majd külön projekt keretében, egy későbbi időpontban valósítják meg az útfelújítást.

Táborálláson a vízelvezetést is meg kell oldani

Táborálláson a felszíni vizek elvezetése is megoldandó probléma, erre külön projektet szerveztek, amely már engedélyeztetési eljárás alatt van. Amennyiben a forrás is meglesz rá, elvégzik a munkát, és utána felújítják az úthálózatot.

Mezei Zsolt alpolgármester is megerősítette az elhangzottakat. Mint mondta, az önkormányzatnál tudják az északi lakóparkban élők problémáját, ahogy a Táborálláson élőkét is az utakkal kapcsolatban, és keresik a megfelelő megoldást erre. A munkálatok a közeljövőben a Magyar utat is érintik, ahol emiatt fennakadásokra lehet majd számítani a közlekedésben. Kérték mindenki türelmét ezzel kapcsolatban is.

Többen jelezték, hogy a kivitelező tájékoztassa a lakosságot a soron következő munkálatokról. Elhangzott, hogy ezt megteszik, a postaládákba bedobott tájékoztató lapok segítségével. A kivitelező vállalta, hogy az utak állapotának visszaállítása után, ha kátyúk keletkeznek, azt ki fogják javítani. Erről a lakosság is tehet bejelentést, a munkát el fogják végezni.

Bíró Kornél azt is elmondta, hogy a tervek szerint október 15-én zárul majd a projekt, ez a végső átadási határidő, ezután a cég három év garanciát vállal a csatornaberuházásra.

Nyomatékosan megkért mindenkit, hogy házilag senki ne kössön rá a rendszerre a saját portáján belül, amíg arról értesítést nem kap a DVCSH-tól.

Házilagosan senki ne kössön rá a rendszerre

Elhangzott az is, hogy akiknek nincs építmény a telkükön, nincs bevezetve az ivóvíz, azaz nem rendelkeznek vízórával, azok ebben a projektben ingyenesen nem tudnak csatlakozni a hálózathoz.

A problémás eseteket az önkormányzat összegyűjti, és a DVCSH-val közösen az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával megpróbálnak megoldást találni a különböző kivételes esetekre.