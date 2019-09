Családi napot tartanak a Pincés Gödörben

A program 11 órakor kezdődik megnyitóval, majd a köszöntő szavak után a Löfan Mazsorettcsoport mutatja be táncát. Gazsó Miklós bohóc 11.20 órától szórakoztatja a gyerekeket és a felnőtteket, őt a gólyaember produkciója követi. A hastáncosok 13.30 órakor lépnek színpadra, majd játékos sportvetélkedő kezdődik 14 órától.

Gyermekeknek szól a folytatás, mégpedig a Staféta együttes előadásában. Aztán remek és vérpezsdítő néptánc-előadásban gyönyörködhetünk, ugyanis az Ördögszekér ad ízelítőt míves repertoárjából 15.30 órától.

A habpartit 16 órára tervezik az időjárás függvényében – az előrejelzések 34 fokos kánikulát ígérnek, úgyhogy reménykedhetnek a habbarátok. A program színpadi részét Szávolovics Gabriella és Csuti Csaba zárja a Rajkó Zenekarral.

Kiegészítő programok is lesznek

A színpadi kínálat mellett természetesen olyan elfoglaltságokat is kínálnak a résztvevőknek, amelyeket a nyárbúcsúztató ideje alatt bármikor igénybe vehetnek. Ilyen például az arcfestés, a lufihajtogatás, a játszósátor, az ugrálóvár, a lovas kocsikázás, a lövészet. Felkereshetik a rendőrségi sátort, valamint egészségügyi szűrések is lesznek 8–11 óráig.