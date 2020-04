Csak ne vasalással akarjuk fertőtleníteni a bankjegyet

A Fejér Megyei Hírlap írta meg, hogy egy olvasójuk a bankjegyeket vasalással próbálta fertőtleníteni, de pórul járt, mivel azokon sérült a hologramfólia. A hasznosnak ígérkező ötletet egyébként a tévéből merítette.

Sok téves információ és tévhit kering a médiában a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban. Az említett olvasó esete is ezt példázza, még akkor is, ha a gyanúja, hogy a készpénz, mivel sokat cserél gazdát potenciális fertőzésveszélyt jelent az emberek számára. Tudományos kutatások, eltérő eredménnyel ugyan, de kimutatták, hogy a papíron több órán keresztül – egyes kutatások szerint napokig – is elél a vírus, igaz fertőzőképességének erejét nem sikerült pontosan kimutatni. Ezzel a faktorral természetesen a Magyar Nemzeti Banknál is számoltak, és megfelelő óvintézkedéseket tettek annak érdekében, hogy a forgalomban lévő bankjegyek a pandémiás körülmények közepette se jelentsenek magasabb kockázatot, mint bármely más közösségi használatú tárgy.

A témában közzétett állásfoglalásuk szerint a Magyar Nemzeti Bank és a jegybankon kívüli készpénzlogisztikai szolgáltatók napi rutinjának a része az elhasználódott bankjegyek kiszűrése a forgalomból, azonban a hétköznapi vásárlások során mindenkor fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása. Azt már korábban megírtuk, hogy a jegybank a járvány elleni védekezéshez hozzájárulva logisztikai központjában átmenetileg bevezette azt az intézkedést, hogy a készpénzforgalomból naponta zárt konténerekben befizetett bankjegyeket minden esetben a vírus túlélési periódusával össz­hangban két hétig pihenteti. Ezenkívül a jegybankból kifizetésre kerülő kötegelt bankjegyeket zsugorfóliázzák, és ennek során azok egy 160–170 Celsius-fok hőmérsékletű alagúton haladnak keresztül. Tehát a bankjegyek ezt a hőmérsékletet még tűrik, de az extrém magasat, mint a szóban forgó eset is mutatja, már nem. Ezért nem biztatunk senkit arra, hogy otthon kivasalja a bankjegyeket.

Az ilyen és ehhez hasonló esetekre is megvannak egyébként a Nemzeti Bank szabályai és eljárásrendje. Ennek értelmében a nehezen felismerhető, valamint a sérült (hiányos, szakadt, ragasztott, szennyezett stb.) forintbankjegyeket, illetve -érméket az MNB-n kívül a hitelintézetek és a posta a pénztárral rendelkező fiókjaikban kötelesek azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyekre, illetve -érmékre cserélni, vagy címletváltás keretében – a nehezen felismerhető, sérült fizetőeszközök névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes forintbankjegyekre, illetve -érmékre átváltani.