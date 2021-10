Csak egyszer kell fizetni!

Újabb lakossági fórumot tartottak, ezúttal állampolgári kezdeményezésre a városi távhőszolgáltatás aktuális kérdéseivel kapcsolatban kedden délután a Campus étteremben. A dunaonline.hu helyi hírportál közvetítette élőben a fórumot.

Ezt ne hagyja ki! Terrorcselekmény történt 2006-ban

A lakossági fórum időpontját és helyszínét az azt szervező Szalai Attila már napokkal korábban bejelentette. Az eseményre meghívta Szabó Györgyöt, a DVG Zrt. vezérigazgatóját és Neszmélyi Lorándot, a DVCSH Kft. ügyvezetőjét. A fórumra személyesen Szabó György nem ment el. Szalai Attila 37 kérdést intézett írásban előre a DVCSH ügyvezetőjéhez és 50-et Szabó Györgyhöz. Utóbbi egy elektronikus levelet küldött Szalai Attilának, de tételesen a feltett kérdésekre nem válaszolt. A moderátor a vezérigazgatótól kapott levelet a megjelentek előtt szóról szóra felolvasta.

Neszmélyi Loránd reagált az elhangzottakra és tömbösítve válaszolt a neki megküldött kérdésekre. Ismertette a távfűtési ügy helyzetét a DVCSH szemszögéből. Elmondta, hogy az önkormányzat 23 évvel ezelőtt a DVCSH-val kötött, a polgármester által kezdeményezett felmondása szerintük jogellenes volt. Kiemelte, hogy a Székesfehérvári Törvényszék vonatkozó végzésével a távhőrendszer használatára kizárólagosan jogot biztosító vállalkozási-szolgáltatási szerződést ideiglenes intézkedés keretében fenntartotta a DVCSH Kft. számára, ezt a döntését 2021. szeptember 2-án egy újabb vonatkozó végzésével ismét megerősítette. Mint mondta, ez a kiindulópont, itt tér el a kialakult helyzetről alkotott felfogás a DVCSH és a DVG Zrt. valamint az önkormányzat között, mert utóbbiak szerinte ezt nem veszik figyelembe, csak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal döntését fogadják el. Mint mondta, el kell választani a távhőtermelés és a távhőszolgáltatás kérdését. Hangsúlyozta, hogy az utóbbi hónapokban, függetlenül attól, hogy milyen események történtek közben a távhőszolgáltatás frontján, a DVCSH szolgáltatott. Ők fizették a szolgáltatáshoz szükséges költségeket, tehát a szolgáltatás ellenértékéül szolgáló bevétel is őket illetné meg. Kiemelte, hogy szerinte azzal, hogy a DVG jóváírja a fogyasztók júliusi, augusztusi, szeptemberi, DVCSH-nak befizetett fűtésszámláit, azzal elismerte, hogy a DVCSH volt a szolgáltató és nem a DVG.

Azután következhettek a lakossági kérdések. Szalai Attila mint moderátor minden jelentkezőt felszólított és mikrofont adott neki, hogy a mondandó mindenki számára jól hallható legyen. A legtöbb kérdés két témakör köré csoportosult. Az egyik az volt, hogy a fogyasztók az októberi fűtésszámlát melyik cégnek fizessék be. A másik kérdéskör ehhez szorosan kapcsolódott: a DVG vajon hogyan szerezte meg azoknak a fogyasztóknak az adatait, akik nem adták meg azokat a Szabó György vezette cégnek.

Az első kérdéscsoportra válaszolva Neszmélyi Loránd elmondta, hogy „semmilyen kár nem érheti a fogyasztót, a szolgáltatásért csak egyszer kell fizetni”. Majd részletezte, a fentebb leírtakat, hogy a DVCSH fizeti a szolgáltatásban felmerülő kiadásokat, így a bevételek is a céget illetik, azaz arra kérte a városlakókat, hogy a DVCSH-nak fizessék be az októberi fűtésszámlát és ne a DVG-nek.

Az adatokkal kapcsolatban felmerült, hogy azok a DVCSH-tól kerültek ki. Neszmélyi Loránd elmondta, hogy a DVCSH jelezte az adatvédelmi hatóság felé, hogy úgynevezett adatvédelmi incidens történt. Ezt nem a DVCSH, hanem majd a hatóság vizsgálja ki. Arra kérte a jelenlévőket és a városlakókat, hogy aki nem adta le az adatait a DVG-nek és mégis kapott megkeresést, azok segítség ezt a vizsgálatot azzal, hogy maguk is jelzik ennek tényét egy formanyomtatvány kitöltésével. Ennek tükrében az a kérdés is felvetődött a fórum résztvevői körében, hogy ha most akár e-mailben, akár személyesen a kihelyezett ügyfélszolgálatokon megadják adataikat a DVG-nek, tulajdonképpen legitimálják a cégnek a megszerzett adatokat.

A két nagy kérdéscsoport mellett voltak még más észrevételek is. Többen firtatták, hogy vajon mi lesz akkor a távfűtéses lakásban élőkkel, ha hidegre fordul az időjárás. Tekintve, hogy az előző, DVG által szervezett lakossági fórumon azt hallották, hogy fagy­pont alatti külső hőmérsékletnél bizonytalan lehet az ellátás. Neszmélyi Loránd erre azt válaszolta, hogy van elegendő hő, ha üzemszerű a működés. A DVG üzemelteti jelenleg a Béke téri és az Építők úti erőműveket, de a kórház területén lévő és a Verebélyi úti erőművekkel a DVCSH-nak van szerződése.

Több hozzászóló hiányolta, hogy a polgármester az előző és a szóban forgó lakossági fórumon sem volt jelen. Szalai Attila mint szervező hozzátette, hogy politikusokat nem hívott meg erre az eseményre, de nagyon sajnálja, hogy a városvezetés tagjai magánemberként sem látogattak el a fórumra.

Az esemény kulturális keretek között, higgadtsággal zajlott le, Szalai Attila a fórum végén mindenkinek megköszönte a részvételt. Zárszavában arra kérte Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterét, mint aki egy személyben felelős a város életének rendben tartásáért, hogy a lehető legrövidebb időn belül érje azt el, hogy a két, városi tulajdonban lévő cég fehérasztal mellé leüljön egymással, és beszéljék meg a feladatokat, akcióterveket, határidőket és a lakosság bizonytalanságban tartása nélkül oldják meg azt a helyzetet, ami jelenleg szétfeszíti a város lakosságát.