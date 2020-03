Civilbarát idei költségvetést mutattak be a városvezetők

Hol van már a tavalyi hó... –mondhatják. Elég kinézni az ablokon – felelhetnénk rá... No, de félre a viccelődést, hiszen nagyon komoly eseményre, közmeghallgatásra tekintünk vissza. Annak reményben tesszük közzé a két héttel ezelőtti esemény tájékoztatóját, mert hisszük, a dunaföldváriak jó szívvel fogadják az információkat, amelyek a városnak erre az esztendejére vonatkoznak.

A város önkormányzata közmeghallgatáson számolt be a rájuk figyelő polgároknak. Horváth Zsolt polgármester nyitotta meg a fórumot, és bevezetésként a következőket mondta:

– Egy „civilbarát” költségvetést mutattunk be. Azért civilbarát, mert tudjuk, hogy a városunk nem mozdulhat nélkülük, nagy szükség van rájuk, segítséget nyújtanak, és olyan problémákat tárnak fel, amelyek mindannyiunk számára fontosak, amelyeket egy apparátus nem tud figyelemmel kísérni.

Stabil a költségvetés

A pénzügyi ellenőrző bizottság elnökétől, Jákl Jánostól a következőket hallhattuk:

– A 2020-as évre elfogadott költségvetés bevételi és a kiadási főösszege 2 milliárd 648 millió 46 ezer forint. Ezt a keretet kellett a város működtetésére úgy felosztani, hogy minden fontos dologra jusson. Az előző évi pénzmaradvány 300 millió forint, ami az áthúzódó fejlesztésekre fordítódik. A kiadásokra 550 millió forint kerül, amiből beruházásra 329 millió, felújításra 191 millió forintot fordítunk. A pénzünk egy részével az elnyert pályázatok önrészét fedezzük. A másikkal a nagy állami beruházásokhoz csatlakozunk. Ilyen például a paksi fejlesztéshez kapcsolódó Dunakömlőd, Madocsa, Dunaföldvár közötti közút átépítése. Jelentős összegbe kerül a vásártérnek a hatóságok iránymutatása szerinti felújítása. Ehhez többféle beruházást kell végrehajtani. Az elektromos hálózat kiépítése például 20 millió forintba kerül.

A kívánságlista

– Ezek azok a beruházások, amiket mindenki szeretné, ha megvalósulnának, de jelenleg nincs rá anyagi fedezet. Az idén májusban lesz egy „zárszámadásunk” és akkor vélelmezhetően újabb forrásokhoz jutunk, amikből a céljainkra fordíthatunk.

A civilek támogatása

Erről Kiss Lajos Csaba, az oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, ifjúsági és sportbizottság elnöke számolt be:

– A részükre rendelkezésre álló keret egy részét huszonkilenc szervezet között osztottuk fel. A tartalékkeretben körülbelül 6 millió forint maradt, amit az év közi kérelmekre lehet felhasználni. Mellette figyelmet fordítunk az őszi szociális tűzifára, a gyógyszerre és a szociális étkezésre költött összegekre is. Elmondhatjuk, hogy a nálunk letelepedett ipari cégek adójából befolyt összegekből jelentős keretet tudunk jó célokra fordítani.

A forrásokról

Horváth Zsolt polgármester a következőkkel egészítette ki az elmondottakat.

– Továbbra is részt akarunk venni azokon a pályázatokon, amik a fenntartható fejlődést biztosítják a számunkra. Emellett változatlanul csatlakozni akarunk a térségünkben működő, a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz. Ennek segítségével alakítottuk ki az új könyvtárunkat. A következő lépésben ebből épül meg a járdánk és a kerékpárutunk a Paksi utcán. A harmadik lehetőséget az uniós pályázatokból származó bevételek jelentik. Reméljük, hogy Dunaföldvár az idén, és a távolabbi jövőben is a fejlődés útján marad.

– Nem feledkeztünk el a külterületeinkről sem, hiszen a földutak karbantartásra is jelentős összeget, 12 millió forintot tudunk majd fordítani – folytatta a polgármester. – A rendszeres pincebeomlások elhárítására is költenünk kell. Kátyúzásra 35 millió forintot terveztünk. Azoknak, akik a maguk telke előtt társadalmi munkában kijavítják a járdákat 5 millió forint értékben anyagot adunk. Egymillió forint értékű facsemetét szeretnénk kiültetni a városban. A szúnyogirtásra ötmilliót irányoztunk elő. Megpróbálunk átállni a biológiai módszerekre. Úttörői vagyunk ennek a megvalósításának. Külön keretet biztosítunk az intézményekben előforduló meghibásodások kijavítására, például vízcsőcserére 20 millió forint értékben.

Országzászló

A fölmerült kérdésekre Horváth Zsolt reagált, így például Tóth Istvánéra, aki az alábbiak felől érdeklődött: – Az Országzászló (emlékmű), amit az eleink 1938-ban avattak, a mostani strand területén állt, de ezt 1945 és ´56 között eltüntették. Két szervezetünk, a Történelmi Vitézi Rend és a Hagyományőrző Íjászok nevében beadtunk egy dokumentumot, amiben leírjuk a tapasztalatainkat. Véleményünk szerint az eredeti hasonmását kellene újra fölállítani. Hallom, hogy erre van akarat, és arra kérem a képviselőket, hogy ezt az ügyet próbálják meg képviselni. Dunaföldvár ékessége lehet belőle.

A polgármester válasza: – Korábban már volt róla szó, és elmondhatom, hogy készül rá egy terv, és azt meg fogjuk vitatni. Kirakjuk a közösségi oldalakra, és ki fogjuk kérni a dunaföldváriak véleményét róla. Áprilisban már a szakbizottságokon szeretnénk róla tárgyalni.

Telefonos kérdések is érkeztek. Niderné Nagy Zsuzsanna a koronavírussal kapcsolatos kérdéseken kívül arról kért tájékoztatást, hogy ki fogja lefesteni a Béke téri padokat?

A válasz: – A miénk a terület és a padok is, így a város fogja karbantartani azokat, de nagyon szívesen várjuk a civil fölajánlásokat is a feladattal kapcsolatosan.

Halász János bejelentése: – Az előszállási és a 6-os út kereszteződésénél három éve nincs közvilágítás, és a jelzőlámpák sem világítanak.

A felvetésre Lajkó Andor, a városfejlesztési és műszaki iroda vezetője válaszolt: – Azon a helyen a közvilágítás egy lámpája nem világít, amit már többször is bejelentettünk az E.ON-nak, de most újból megtesszük. A problémát valószínűleg egy kábelhiba okozza. A közlekedési jelzőlámpák rendben működnek.

Mivel a testülethez több kérdés nem érkezett, a közmeghallgatást bezárták.