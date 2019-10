Civil szervezetek vezetői az iskolapadban

Nagy Anita és Tóthné Vass Anita önkormányzati képviselők voltak a háziasszonyok október 28-án délután, amikor a kulcsi civil szervezeteket hívták megbeszélésre.

Az iskola diákjai is használják a faluház tetőterében azt a termet, ahol a pályázatokról és a lehetséges együttműködésről beszélgettek a kulcsi közösségek vezetői a helyszínen elhelyezett iskolapadokban ülve.Ötletmorzsákat szeretnék elszórni – mondta Fekete György kulcsi képviselő, akinek a prezentációja során szóba került, hogy hol érdemes keresni a kiírásokat, és a pályázatíráshoz – a magánemberként pályázat­írással foglalkozó képviselő – szakértő tanácsait is meghallgatták a rendezvény résztvevői. A beszélgetés életre hívói sikeresnek értékelték a rendezvényt: – Tudtunk érdemi, új információkat elmondani az eredményes pályázat­íráshoz. Az együttműködést is előmozdítottuk, valamint a jövőben készülő önkormányzati pályázatokhoz is fontos információkat kaptunk, mint például a kiírás szövegezésével kapcsolatban, és a végén egy konstruktív vita is kialakult – mondta el Fekete György.

A civil találkozó során a kulcsi rendezvénynaptár is szóba került, bár csak látszólag nincs kapcsolat a pályázatok témájához. Hiszen a jelenleg nyitva álló források ezeknek a megvalósítására ad majd lehetőséget, és az elmúlt időszaknak az EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) támogatásokkal létrejött rendezvényei után, a jövőben a civil szervezetek eseményei, rendezvényei is nagyobb szerephez juthatnak majd – mondta el lapunk kérdésére Fekete György kulcsi önkormányzati képviselő.