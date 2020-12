Boldog karácsony lesz

Mertek nagyot álmodni a Jószoliban, és sikerült is megvalósítani azt az álmot. Ismét licitre bocsájtották a gondozottak festményeit, és úgy tűnik, mintegy félmillió forintból vásárolhatnak karácsonyi ajándékot és fejlesztő eszközöket az ellátottak számára.

Mertek nagyot álmodni a Jószolgálati Otthonban, és sikerült is megvalósítaniuk azt. Ismét licitre bocsátották a gondozottak festményeit, és úgy tűnik, mintegy félmillió forintból vásárolhatnak karácsonyi ajándékot az ellátottak számára.

A történet még ősszel kezdődött, amikor a Bartók aulagalériájában mutatták be a Kóty Zsuzsanna, Tankó István páros irányításával zajló művészetterápiás fejlesztőmunka eredményeit egy pompázatos kiállítás keretében. Már akkor azt tervezték, hogy licitre bocsátják a kiállított festményeket, ám a vírushelyzet miatt meghiúsult. Ekkor döntöttek úgy, mégis véghezviszik, amit elterveztek, de az online térben. Az eredmény: 16 kép eladásából 220 ezer forintot tudtak fejlesztő eszközökre, társasjátékokra és egy táblagépre fordítani, amiket azonmód birtokba is vettek, és beépítették a napi foglalkozásokba. Utóbbi különösen nagy segítségükre van a fejlesztésben, de az újabb alkotások létrehozásában, a festésben is nagyon szívesen használják.

Ezen felbuzdulva gondolták úgy, hogy novemberben újraindítják a licitet, hiszen jelen helyzetben lényegében esélyük sem volt arra, hogy a gondozottak számára ajándékot tegyenek a karácsonyfa alá (amiket az intézményben használhatnak majd), és újabb fejlesztő eszközöket vásárolhassanak, hogy a szolgáltatásukat még magasabb színvonalon tudják nyújtani. A művészetterápiás foglalkozás alatt nemcsak ellazulnak, kikapcsolnak, de javítja a koncentrációt, a szem-kéz koordinációt is, mindamellett, hogy élményt ad számukra.

A licit lezárult, a 34 képből ők vásároltak: Czakó Károly (5 ezer), Csepelyi Anna (25 ezer), Csonka-Szirmai Zita, Csonka András (10 ezer), Hetyei Gábor (100 ezer), Szűcs Detty (11 ezer), Kalocsai Imre (15 ezer), Kecskés Rózsa (25 ezer), Kiss Béla (12 500), Kovács István (15 ezer), Nics Éva (10 ezer), Szabó Mónika (10 ezer), Parrag-Fodor Edit, Parrag József (24 ezer), Pintér Tamás (100 ezer), Szekeres Attila (7 ezer), Tóth Veronika (15 ezer). Ketten inkognitójuk megtartását kérték (50 ezer). A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza licit nélkül vásárolt 10 képet mindösszesen bruttó 100 ezer forintért. Így az önsegélyező jótékonysági megmozdulás összeredménye adózás után 512 500 forint lett. Bár még nem minden utalás érkezett be, de így is elmondható, igazán gáláns karácsonyi ajándék kerekedett belőle. Most kis pihenőt tartanak, majd harcba szállnak a következő cél érdekében.