Birstea: táplál és gyógyít

Régen minden falusi kertben volt birsalmafa, nagyanyáink a kredenc tetejére tették a gyümölcsét, különleges illata belengte a lakást.

A birsalmát nyersen ritkán fogyasztjuk, mert íze fanyarkás, húsa kemény, olvasható a veol.hu-n. Rengeteg jótékony hatását ismerjük. C-vitaminban gazdag. A gyümölcsök között a legmagasabb a pektintartalma. A pektin segíti a szervezet méregtelenítését, javítja a tápanyagok felszívódását, csökkenti a koleszterinszintet, a bél nyálkahártyáján védőréteget képez, így a kórokozók nem tudnak megtapadni. Erős gyulladáscsökkentő és nyákoldó, ezért a népi gyógyászatban egyes gyomorbántalmakra és torokgyulladásra is javasolták. Erősen görcsoldó, enyhíti a menstruációs fájdalmakat, reumás panaszok esetén is használ. Kevésbé ismert levelének gyógyhatása. Főzete hatékony szív- és érrendszeri betegségek, idegesség, szorongás, depresszió, álmatlanság, túlsúly, vízvisszatartás, megfázás, influenza esetén is. Hányinger vagy májbetegségek esetén fél pohár teát kell meginni a főétkezések előtt. Fontos viszont, hogy akinek vastagbélgyulladása vagy gyomorfekélye van, mellőzze a birstea fogyasztását.

Utóérő gyümölcs, hónapokig tárolható, érés közben még aromásodik. Gyógyhatása mellett számos finom étel, ital alapanyaga. Szegfűszeggel, fahéjjal ízesítve kompótot, tejszínnel dúsítva levest, kipréselve ivólevet készíthetünk belőle. Sütve fogyasztható édesen, mézzel, de sültek mellé köretként is. Különleges a belőle készült likőr vagy pálinka, habár elkészítése kihívás, mert nem lédús. A régi szakácskönyvek bableves ízesítésére ajánlják, illetve savanyú káposzta készítésekor is szívesen használják, mert finom ízt, illatot eredményez.

A sütemények választéka bőséges. Álljon itt egy finom, pikáns ízű piterecept. Hozzávalók: 40 dkg liszt, 12,5 dkg cukor, 2 db tojás, 20 dkg vaj, 1 tk sütőpor, csipet só. Töltelék: 7-8 birs, 1 citrom, 12,5 dkg cukor, 4,5 dl 100 százalékos almalé, 2 csomag vaníliás vagy tejszínes pudingpor. A tészta hozzávalóit összegyúrjuk, fél órát folpackba csomagolva hűtőben pihentetjük. A birseket megpucolva kis kockákra vágjuk, meglocsoljuk a citrom levével. A cukrot aranybarnára pirítjuk, felöntjük 3 dl almalével, hozzáadjuk a birset, a reszelt citromhéjat, pár percig pároljuk, majd hozzáadjuk a 1,5 dl almalével elkevert pudingport, óvatosan kevergetve 1 percig főzzük. A tészta kétharmad részét kivajazott tepsibe simítjuk, rákanalazzuk a tölteléket, a maradék tésztából vékony csíkokat sodrunk és rácsszerűen a tészta tetejére tesszük, majd felvert tojással lekenjük. Végül pedig előmelegített sütőben aranybarnára sütjük.