Bevásárlással is segítik a 70 év feletti polgárokat

Április 1-jével indult a 70 év feletti dunaújvárosi polgárok – igény szerinti – önkormányzati ellátása.

A szolgáltatás részleteiről Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármester tartott tájékoztatót: – Ezen ellátási körbe a bevásárlás és a gyógyszerkiváltás tartozik – előzetes jelentkezés és adatfelvétel alapján. A feladatot az óvodai, bölcsődei ágazatban dolgozók, valamint a védőnői hálózat munkatársai végzik. Az intézményvezetőkkel egyeztetve, előzetes beosztás szerint, amiért a munkavállalók teljes bért kapnak. A városházán létrehoztunk egy diszpécserközpontot, ide várjuk azon 70 év feletti dunaújvárosiak jelentkezését, akik szeretnék igénybe venni ezen ellátást, az alábbi telefonszámokon hétfőtől péntekig 8 és 13 óra között: 06-(25)/544-138; 544-170; 544-183; 544-223 – mondta el Barta Endre, aki a konkrét lebonyolításról is szólt: a bevásárlás és a gyógyszerkiváltás a hétfői, a szerdai és pénteki napokon történik, a bevásárlólista csak a legszükségesebb árucikkeket tartalmazhatja, a bevásárlás csak a hivatal által kijelölt üzletből történik, nem választható, a bevásárlás értékét készpénzzel kell megfizetni.

A leadott igénylést követően a hivatal munkatársa (megbízólevéllel, hivatali kártyával és személyi igazolvánnyal) felkeresi a bejelentőt és egyezteti az igényeket: feljegyzi a beszerzendő gyógyszer nevét, a megvásárolni kívánt áruk listáját, az átvett készpénz összegét. A bevásárlást, az árucikkek átadását követően, pontos elszámolás követi, amit hivatalosan is dokumentálnak. Az ellátást a hivatal munkatársai területi bontás alapján végzik.

Barta Endre arra is felhívta a figyelmet, csakis olyan személyt engedjenek be az ellátásra jelentkező idősek, akik felmutatják hivatali kártyájukat.

Vezető képünk illusztráció.