Beoltott közvélemény

Oltási háború folyik az országban. Legalábbis vannak olyan, a parlamentben tevékenykedő erők, amelyek egyfolytában támadásban vannak.

Baloldalnak szokták hívni, de amit művelnek, az nemcsak a baloldaltól, hanem mindenféle politikai irányzattól messze áll, már csak azért is, mert irányultságuk nincsen. Mint ahogy elképzelésük sem, erre a legjobb példa, hogy önmagukkal is állandó ellentmondásban léteznek. Ellenzéknek sem mondanám őket, mert amit folytatnak, az nem egy felelős, konstruktív ellenzéki politika, komolyan vehető politikai tevékenységről az esetükben nem is lehet beszélni. (Az ideológiákról, az ellenzékiségről bővebben a politológia elnevezésű tantárgy tankönyveiből.) Működésük abban merül ki, hogy belekötnek az élő fába is, és ezen a téren a legjobban a parlamenti, és az európai parlamenti hölgykoszorújuk teljesít. Az atomkutatástól a virológiáig mindenben jártasak, és sokszor többet tudnak – legalábbis ez a meggyőződésük –, mint a szakemberek. Tehát itt van az oltás kérdése.

Az orosz vakcinát már nem bántják, mivel több uniós ország is rendelni akar belőle, sőt, San Marinóban csak a Szputnyikkal oltanak. (Arról nem is beszélve, a Szputnyikot korábban oly lelkesen támadók közül többen befogadták az orosz vakcinát.) Maradt nekik a kínai vakcina, most minden tüzüket arra okádják. Nem veszik figyelembe azt, hogy a szakembereknek nincs rossz véleményük róla, bár többen nem a leghatásosabb vakcinának tartják, de arról nincs szó, hogy ne nyújtana kellő védelmet.) Kínában – ahonnan indult – gyakorlatilag megszűnt a járvány, és nem hiszem, hogy a kínaiak Pfizerrel oltották be magukat. Az Öböl menti országokban, például az Egyesült Arab Emirátusokban, Bahreinben csak a kínai vakcinát használják, de kínaival oltanak a Közel-Keleten és jellemzően egész Ázsiában. Az Emirátusokban közel teljes a beoltottság, nyitnak a mozik, az éttermek, és erre készül Bahrein is. Ennyit a kínai vakcináról. Az a bizonyos másik fél a kormányt az oltási stratégiájáért is támadja.

Az egyik MSZP-s agytröszt a parlamentben akkor szólította fel a kormányt arra, hogy kezdje megszervezni a tömeges oltást, amikor már kétmillió fölött volt Magyarországon a beoltottak száma. Én magam, már a második Szputnyikon is túl vagyok, és ahogy mondani szokás, kutya bajom. Azt viszont tapasztaltam, hogy nagyon szervezetten, nagyon profin és nagyon precízen folyik az oltás. Tudom, ez nemcsak a kormány érdeme, hanem elsősorban az egészségügyben dolgozó szakembereké, de ha nincs vakcina, senki sem tehet semmit. Például úgy, mint Kanadában, ahol kevés a vakcina. Pedig egy nagyon gazdag országról beszélünk, ennek ellenére az oltás náluk akadozik. (Lényeges információ: területre Kanada akkora, mint Európa, de kisebb a lakossága, mint Lengyelországnak.) A családom több tagja is Torontóban él, de közülük csak az öcsém kapott oltást, a felnőtt – harminc év fölötti – fiamnak és unokaöcsémnek eszébe sem juthat erre gondolni, mert ők nem mostanában kerülnek sorra. Az ötvenhárom éves öcsém az elsőt a héten megkapta, viszont a másodikhoz csak augusztusban juthat hozzá, mert egyszerűen kevés a vakcina az országban. Hogy ennek mi az oka? A kanadaiak szerint elaludt a kormányuk, négy hónap késéssel kezdték el megrendelni az oltóanyagokat, pedig, ha eladó lenne, tokkal-vonóval megvehetnék a szomszédos Egyesült Államokban lévő Pfizer-gyárat. Arra lennék kíváncsi: az itthoni károgók, a mindennel elégedetlenek, ahhoz mit szólnának, ha nálunk is négy hónapot kellene várni a második oltásra?

Vezető képünk illusztráció.