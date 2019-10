Beértek az elmúlt ciklus pályázatai, 60 milliónak örülhetnek a településen

A szürettel egy időben a kulcsi önkormányzat pályázati eredményei is beértek, így a városközeli település bőségesen takaríthatja be még az előző ciklusban elvégzett munka termését. Dr. Neumann Helga, a Kulcs Községi Önkormányzat jegyzője tájékoztatta lapunkat a jó hírekről.

A Kossuth utca teljes rendbetételére közel 30 millió forintos forrást nyert el a település. – 2019. szeptember 2-án a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, önkormányzati tulajdonú utak felújítása című kiírásra nyújtottuk be pályázatunkat még az előző ciklusban, amelynek értékelése megtörtént. Örömmel tájékoztathatom a település lakóit, hogy anyagunk megfelelt a kiírásban meghatározott tartalmi, értékelési szempontoknak, ezért csaknem harmincmillió forint támogatásra váltunk jogosulttá. A finanszírozást Kulcs egyik főutcája, a Kossuth Lajos utca burkolatának felújítására nyertük el, ami így az Árpád utcától a régi orvosi rendelő épületéig fog elkészülni.

Mivel szintén az előző ciklusban benyújtott Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása című kiírásban is nyertesek vagyunk, ezért a két pályázat együttes megvalósításával és a folyamatban lévő csatornázási munkálatokkal teljessé válik a Rákóczi utca–Kossuth Lajos utca teljes rendbetétele – mondta el a jegyző asszony.

Dr. Neumann Helga szerint ez azt jelenti, hogy a csatornázással már visszaaszfaltozott Rákóczi utca és Kossuth Lajos utca a régi orvosi rendelőtől a Sőtér sétányig terjedő szakasza most ki fog egészülni a Kossuth Lajos utca eddig elmaradt, óvodától a régi orvosi rendelőig tartó szakaszával, és a megújult aszfaltozású utcák kiegészülnek a mai kornak megfelelő színvonalú buszmegállókkal is.

– Szintén az elmúlt ciklusban Kulcs Községi Önkormányzat a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület által meghirdetett Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása című felhívásra 2019. június 8. napján támogatási kérelmet nyújtott be. A benyújtott projekt címe: Tematikus zöldfelületek és utcabútorok létesítésével a buszmegállók közösségi térré alakítása. A tervet már elbírálták, és tízmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyertünk el a négy buszmegálló megvalósítására. A terv egésze sajnos az elnyert 10 millió forint támogatásból nem valósítható meg, ezért önkormányzatunknak 2,8 millió forintnyi önerőt biztosít a színvonalas várók megépítése érdekében. Így mindannyiunk örömére végre megvalósulhat az egész településen a buszmeg­állók korszerű kiépítése, és ezzel egyidejűleg a környezetének zöld növényzettel ellátott, emberközeli kialakítása is – tájékoztatott a kulcsi jegyző.

– Az önkormányzati feladat­ellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen szintén pályázatot nyújtottunk be.

A Belügyminisztérium, mint támogató, önkormányzatunkat a pályázat alapján a 2019. október 3. napján az irányadó miniszteri döntésnek megfelelően 20 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A dotáció felhasználásának végső határideje 2020. december 31. A tender keretében a sportpályán játszó- és fitneszparki építményeket és pihenőhelyet alakítunk majd ki, viacolor járda és térvilágítás kiépítésével, amelyet felnőttek és gyermekek egyaránt igénybe tudnak majd venni – mondta el az újabb örömhírt dr. Neumann Helga.

– Támogatási kérelmet nyújtottunk be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására című kiírásra is.

A pályázat keretében a belterületi közterületek karbantartása céljára kívántunk kiegészítő tárgyi eszközöket vásárolni a nemrég szintén pályázati támogatás keretében vásárolt traktorunkra. A tenderünk bírálata megtörtént, miszerint ugyan megfelelt a kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért pályázatunk tartaléklistára került. Amennyiben forrás szabadul fel akkor a támogatást megigényelhetjük – fejtette ki lapunknak dr. Neumann Helga, Kulcs település jegyzője.