Bármely fiatal sorsa lehet veszélyeztetett

A közbiztonsági rendezvénysorozat részeként találkoztak tegnap a szakemberek és az általános iskolák vezetői az MRE Újváros Drogambulancián, hogy eszmét cseréljenek a 7-12. évfolyamon tanuló diákok körében végzett felmérésről.

A szakmai beszélgetés levezető elnöke, Orgovány Zoltán, a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ­(DBKEF) elnöke felidézte, hogy az „Ifjúságkutatás Dunaújvárosban” című felmérés elkészítésében Czere-Ambrus Mária, a drogambulancia korábbi vezetője, Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ igazgatója, és a drogambulancia munkatársai vettek részt tevőlegesen. Az elnök fontosnak tartotta kiemelni, hogy a felmérés nem csak a kábítószerekről szólt, hanem más függőséget okozó tevékenységekről is, mint például a dohányzás, alkohol, energiaital, vagy a gyógyszer, amelyek bizony már az általános iskolákban is feltűnnek és a „drogkarrier” kezdetét jelenthetik. Véleménye szerint komoly információhiány van a pedagógusok körében a tekintetben, hogy milyen segítő szervezetek léteznek a városban, amelyekhez bizalommal segítségért lehet fordulni. Ezen információs űr kitöltését is szolgálta az esemény.

A rendezvény nem előzmény néküli, decemberben a középiskolák képviselőivel ültek össze hasonló körben. Itt kell megjegyeznünk, hogy a város általános iskoláinak még a fele sem vett részt a szakmai beszélgetésen, ahol a szakemberek éppen arról tájékoztatták volna őket, miben tudnának segítségükre lenni, és arra voltak kíváncsiak, a pedagógusoknak mire lenne szükségük.

Czere-Ambrus Mária pszichológus, a Találj Haza Rehabilitációs Alapítvány vezetője, a székesfehérvári Egészségdokk Drogambulancia és serdülő­krízis-centrum munkatársa felsorolt néhány megdöbbentő adatot a felmérésből, amelyek mellé tette fehérvári tapasztalatait is. Az első döbbenetes adat, hogy a megkérdezett, közel ezer diák közül 85 százalék ivott már alkoholt, marihuánát 20, nyugtatót pedig 8 százalék használt már, több mint 50 százalékuk pedig rendszeres dohányos.

Nagyon beszédes adat, hogy 9 százalék rendszeresen iszik, akár napi szinten, és nem szórakozóhelyen, hanem otthon vagy más lakásában. Ennél a résznél joggal merül fel a szülő felelőssége. A gyerekek 68 százaléka válaszolta azt, hogy volt már berúgva. Belépődrogként aposztrofálta a marihuánát. A többség már nem dílertől szerzi be az anyagot, hanem családtagtól vagy baráttól, tehát látszólag kockázatmentesen. Felkiáltó jellel emelte ki az energiaitalt, ami amellett, hogy káros, ugyancsak tudatmódosítónak számít, és ezzel kapcsolatban is függőségbe kerülnek a gyerekek. Véleménye szerint ezt a magatartást kell majd megcéloznia egy prevenciós programnak. Véleménye szerint kiemelt szerepe van az osztályfönököknek. Hasonló véleményen volt Kleinné Németh Judit is, azzal a kiegészítéssel, hogy valódi figyelemre van szüksége a gyermeknek. Több résztvevő is kijelentette, hogy fényévekre le vagyunk maradva a kor problémáitól, ezért a pedagógusoknak szükségük van a szakemberek segítségére.

Centgráf Károly, a drogambulancia vezetője megnyugtatásként elmondta, már most is vannak kidolgozott továbbképzési programjaik, és már működik egy pilot program, amely a bullying, vagyis a zaklatás kiszűrésére irányul. Mindemellett örömmel működnek együtt az iskolákkal.