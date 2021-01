Bárki belenézhet majd régi dokumentumokba?

Jövőre elérhetővé válnak a rendszerváltás előtti titkosszolgálati jelentések – jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója az RTL Klub híradójának még tavaly év végén.

Cseh Gergő Bendegúz azt is ismertette, hogy az azonosítás az ügyfélkapun keresztül történhet majd meg, és ingyenes lesz, bárki hozzáférhet az ügynök­akták egyes információihoz. De hozzátette, hogy csak azokat az iratokat lehet majd így kikérni a levéltártól, amelyek rokonokra vagy közszereplőkre vonatkoznak, tehát ez a fejlesztés nem a teljes iratanyag általános feloldását jelenti, viszont például a választásokon induló képviselőjelöltek adataihoz is hozzá lehet majd férni ebben a formában. A baloldali pártok hatosfogatának jó előre kihirdetett választási ígéretei között szerepel, hogy 2022-ben nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat. Ezzel a levéltári fejlesztéssel viszont nem kell várni 2022-ig, már idén lehet majd böngészni az adatok között.

A történelmi iratok természetesen addig is kutathatóak az erre vonatkozó szabályozásoknak megfelelően, sőt, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára lépést tartva a korszerű levéltári szolgáltatásokkal útjára indítja az online kutatást.

Mint azt a levéltár honlapján lévő tájékoztatóban írják: „Az online kutatási felület 2020. december 14-től a Levéltár honlapján keresztül, egy e-kutatói regisztrációval érhető. Az e-kutatás bevezetésével a jelenleg már digitalizált dossziék azonnal kikérhetők online módon is. A rendszer januári bevezetésekor az online kutatási felületen közzétett kérőlapon egyszerre három, levéltári jelzettel megjelölt dokumentum kérhető ki. Az online kutatási felületen csak a dosszié formátumú iratokat tudjuk a kutatók rendelkezésére bocsátani, vagyis a szálas iratok kutatása továbbra is a kutatótermünkben, jelenléti formában történik. A nem dosszié formátumú irat­anyag kikérésére egy későbbi fejlesztés után lesz majd lehetőség.”

Mint ismeretes a rendszerváltás előtt a szocialista érában közel 200 ezer embert szerveztek be a titkosszolgálatokhoz, hogy jelentéseket írjanak gyanúsnak vélt személyekről.