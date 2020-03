Baracson is bezárt az óvoda és a faluház

Várai Róbert polgármester az alábbi intézkedéseket hirdette ki a koronavírus tömeges terjedésének megelőzésére Baracson.

A Négy Vándor óvoda március ­16-á­tól, határozatlan ideig ügyeleti rendben működik. Az óvodai ügyelet alatt is biztosított a gyermekek étkezése, azon gyermekek számára is, akik nem veszik igénybe az óvodát. A faluház, sportcsarnok zárva tart.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál személyesen csak halaszthatatlan esetben jelenjenek meg ügyfélfogadási időben. Szociális étkezést illetően, aki az ebédjéért személyesen megy el, az arra kijelölt helyen veheti át az ételt. Házhoz szállítás esetén kérik, hogy mindenki helyezzen ki az étel elhelyezésére megfelelő szatyrot vagy dobozt, lakótérbe a kiszállítók nem mennek be. Minden rendezvény, közösségi program elmarad, az önkormányzati épületek bérbeadása visszavonásig nem lehetséges.

Az iskola intézményfenntartója nem az önkormányzat, de az általános iskolai étkeztetés az önkormányzat feladata. Az önkormányzat az iskola digitális oktatási ideje alatt is biztosítani kívánja az ebédet a gyermekeknek, amelyhez az intézményfenntartó hozzájárult olyan módon, hogy az étel kiosztása egyesével a konyha, étkező oldalán található ajtón keresztül történik dobozos kiszerelésben 11.30 és 12.30 között.

A baracsi polgármesteri hivatalban korlátozott ügyfélfogadást vezettek be március 16. napjától, amely visszavonásig, de legkésőbb Magyarország kormánya által elrendelt veszélyhelyzet visszavonásáig érvényes. Személyes megjelenés kizárólag ügyfélfogadási időben és kizárólag olyan esetben lehetséges előzetes telefonos egyeztetés alapján, amely halaszthatatlan ügyintézést igényel. Minden más esetben csak postai úton, hivatali kapun és telefonon folytatnak ügyintézést. A hivatalba érkező ügyfelek kizárólag az előtérben tartózkodhatnak.