Baracson az idén télen is segítenek a rászorulókon

Több mint hat éve támogatják civil szervezetek, intézmények, vállalkozók, magán­emberek az ünnepek alatt is nehéz helyzetben lévőket. Szerencsére a vírushelyzet idején is van megoldás.

Hamarosan itt vannak az év végi ünnepnapok, amik bizony nem mindenkinek ünnep. Ekkor kerülnek igazán nehéz helyzetbe azok az emberek, akik különböző okok miatt a települések legszegényebb rétegeit képviselik. Az ő megsegítésükre fogott össze sok évvel ezelőtt a baracsi társadalom, hogy az ünnepek alatt se maradjanak ellátatlanul, és még egy kis karácsonyi hangulatot is csempésszenek az amúgy szomorú és sok nélkülözést kívánó életükbe. Kocsis Sándor vállalkozó évek óta fő motorja az akciónak. Az idei tervekről érdeklődtünk.

– Szervezés alatt van a dolog. Természetesen az ételek, a csomagok elkészítésében és a kiosztás lebonyolításában igazodni kell a vírushelyzet által megkövetelt biztonsági előírásokhoz. Már a tavalyi évben is csak az apátszállási emberek jöttek a helyszínre, a többieknek kiszállítással juttattuk el az élelmiszereket. Tavaly a kijelölt öt nap alatt közel háromszáz adag ételt osztottunk szét, köszönhetően a széles társadalmi összefogásnak. Az idén is igyekszünk hasonló mennyiségben segíteni, de nagyon kell figyelnünk a biztonságra. Ezért csak egyszer lesz egy nagyobb egységbe csomagolt ellátmány, hogy elkerüljük a tömeges megjelenést. Ezenkívül megpróbáljuk az érintetteket kisebb létszámban, szakaszosan meghívni az átvételre. A jótékonysági akcióhoz nagyon sokan hozzájárulnak adománnyal, munkával, köztük a Baracsért Alapítvány, a civil szervezetek, nyugdíjasklubok, az önkormányzat és intézményei, boltok, vállalkozások, a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület és a Baracsi Sport Egyesület is, hogy csak néhányat említsünk a támogatók sorából – mondta az előkészületekről Kocsis Sándor főszervező.

A baracsi összefogás történetéhez Várai Róbert polgármester hozzátette: – Nagyon örülünk ennek a széles összefogásnak, amelyhez az önkormányzat is hozzájárul a maga részével. Biztosítjuk a helyet a szétosztáshoz, segítünk a népjóléti intézményünkön keresztül összeállítani a támogatandók névsorát, elérhetőségét, és a kiszállításban is aktívan közreműködünk. Utóbbi feladathoz még önkéntesek is csatlakoznak. Több mint hat éve sikeresen működtetjük ezt az akciónkat. Az idei évben a vírushelyzet miatt gondolkoztunk a folytatáson, de az érintett embereknek nagyon fontos ez a fajta támogatás, így ha nem is a korábbi évek technikai módjain, de megoldjuk – válaszolta érdeklődésünkre Várai Róbert, Baracs polgármestere.