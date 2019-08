Baracs hármas településrészi tagoltsága speciális adottság

Három településrészük Apátszállás, Templomos és a Duna-part, közigazgatási területük 5500 hektár, ­népességük 3534 fő.

A hármas tagoltság speciális helyzetet jelent. Az apátszállási faluközpont folyvást megkapja: bezzeg nálatok! A képviselő-testület szintén kap hideget és meleget. Egy közösség vagyunk! – hangoztatja mindig bara.Baracson több mint tíz éve megfogalmazódott már az az igény, hogy új óvodát építsen a falu. A korábbi képviselő-testületek több alkalommal is tárgyaltak erről, de kellő pályázati támogatás hiányában nem jutottak előrébb.

– Testületünk hét évvel ezelőtt készíttetett tervet, ami hosszú ideig csak a fiókban szunnyadt, de a vonatkozó pályázati kiírásnak köszönhetően két éve megnyertük az anyagi támogatást, és álmunk a múlt év nyarára megvalósult – mondta el Várai Róbert polgármester.

Tudták, hogy mit akarnak, és tudták, hogy amit nagyon akar az ember, előbb-utóbb megvalósul, megvalósulhat. Büszkeségük az új Négy Vándor Óvoda. Mindezen túl az előző grémiumok gondos gazdálkodásának köszönhetően a település nem adósodott el, a mostani faluvezetés nem részesült adósságkonszolidá­cióban, viszont így a takarékosság elismeréseként két alkalommal is külön támogatáshoz jutottak. E forrásokból 1,7 kilométer hosszban vízelvezető övárkot létesítettek, amellyel negyvenhét ingatlant tudtak, tudnak megvédeni az állandó vízkártól. A Wesselényi utcát – amit a mezőgazdasági erőgépek szinte járhatatlanná tettek – 700 méteren felújították, továbbá felújítottak egyéb út- és járdaszakaszokat.

– Ugyancsak felújítottuk a faluházat, a ravatalozót, szigeteltük a tájházat, nyílászárókat cseréltünk, napelemet telepítettünk, valamint a kertbe szaletlit (pavilont) építettünk a hozzá tartozó járdával és parkolókkal. Megújult az egészségházunk is, ahol az

1. számú háziorvosi rendelő és a fogorvosi rendelő található – folytatta az elöljáró.

Nem panaszkodhatnak, munkás öt év van mögöttük, de az ezt megelőző négyéves ciklusban is jelentős erőkkel építkeztek. Büszkék rá, hogy kilenc éve folyamatos és nagy léptékű a fejlődés Baracson. Lakosaik száma folyamatosan emelkedik, amíg az eladó ingatlanok száma folyamatosan csökken. Úgy vélik, ennél jobb megelégedettségi mutató nem kell!

Az utóbbi évek befejezett fejlesztéseiről a polgármester tételesen is beszámolt. Az új óvoda építésére 249,9 millió forintot nyertek, a beruházás 2018-ban fejeződött be. A község belterületén a Wesselényi Miklós utca (3005. helyrajzi számú terület, illetve a Kossuth Lajos és Május 1. utca közötti szakasz) útburkolatának felújítására, egyéb út- és járdafelújításra, valamint az öv­árok kialakítására, a 2016-ban adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztési támogatása révén összesen 111,6 millió forint forráshoz jutottak. A befejezés a múlt év júniusa, júliusa volt. A faluház korszerűsítésére és a ravatalozó felújítására a fenti konstrukcióban összesen 111,9 millió támogatást kaptak – a munkák itt 2017 nyarán zárultak.

A tájház energetikai korszerűsítése 21 millió forintot (befejezés 2018 márciusa), illetve az egészségház felújítása 23,9 millió forintot kóstált (az átadás idén tavasszal volt).

A folyamatban lévő fejlesztésekről megtudtuk, hogy az Esély otthon projekt megvalósítására 58,2 millió forint forrást nyertek, a helyi identitás és kohézió erősítésére pedig 3,4 millió forintot, a befejezés határideje 2021 februárja és júliusa.

Baracs Dunaújvárostól 5 kilométerre délnyugatra található. Megközelíthető a 6-os számú főútról Budapest és Dunaföldvár felől, illetve az M6-os és M8-as autópályákról.

A település és környéke már az ókorban is lakott hely volt – elevenítette föl a históriát Várai Róbert polgármester. A helyén állott egykor az Annamatia nevezetű római katonai tábor. A környéken sok, e korból származó emlékre bukkantak. Továbbá egy Árpád-korból származó temetőt és a mellette lévő templom rom­jait is feltárták, 1850 táján a romok köveiből épült fel a falu mai temploma is.

A település neve az oklevelekben 1276-ban bukkan fel először, ekkor Boroch alakban írják. Feltehetően innen származott az a Baracs nemzetség, amelynek tagja az a jómódú Barlcus volt, akinek felesége, Gyung, Myske comes (ispán) leánya 1276-ban vámosi (Veszprém vármegye) hozományából végrendelkezett. Ugyancsak feltevésszerűen helyezhető ide az udvarnok származású Jajab lakhelye, akit IV. László király 1281-ben emelt a nemesek közé a baracsi Elő-hegyen levő szőlőivel.

Baracs az 1900-as évek elején több tanyából és pusztából szerveződött önálló faluvá. 2002-ben alakult meg az AgroBaracs Mezőgazdasági Rt., amely a közösség legnagyobb foglalkoztatója. A község legnagyobb vállalkozása 120 dolgozónak ad munkát. Az 50-es évektől Dunaújváros és ipara jelentős vonz­erővel bír a lakosság körében.