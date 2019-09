Bankautomata ügy Perkátán

Somogyi Balázs a település polgármestere az alábbi közleményben tájékoztatta a perkátai lakosokat:

Számos perkátai polgár igénye egy bankautomata léte településünkön. Az azóta csődbe ment Alba Takarékszövetkezet volt épületénél most is látható egy automata, de azóta az épület már többször cserélt gazdát. A helyi kereskedelmi és vendéglátó vállalkozások is kénytelenek egyre inkább terminállal rendelkezni, de még így is szükséges lenne egy automata telepítése.

Önkormányzatunk szándéka, hogy automatát hozzon a településre, akár önkormányzati épülethez, akár egy közterületre nyíló vállalkozási épülethez. Mind önállóan, mind vállalkozással közösen kerestünk már meg pénzintézeteket, elsőként az önkormányzati számlavezető és hazai piacvezető OTP Nyrt-t automata kihelyezése céljából. Önkormányzatunk jelenleg az OTP-nél, illetve nagyobb összegű pályázatok esetén a Magyar Államkincstárnál vezet számlát. A pénzintézetek jelezték, hogy számukra már azért nem éri meg automatát kihelyezni, mert az évekkel ezelőtti kormányzati döntés értelmében, havi két felvétellel 150.000 forint erejéig ingyenes a pénzfelvétel a polgároknak, így veszteségesek az automaták. A mostani megkeresésünknél jeleztük azt, hogy az önkormányzat anyagi terhet is vállalna az automata telepítése kapcsán, ami milliós nagyságrendű költség is lehet évente, de a perkátai polgárok kiszolgálása, támogatása a feladata a mindenkori önkormányzatnak.