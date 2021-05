Balogh Lili első lett Dunaújváros pedagógiai értekezésével

Balogh Lili a Károli Gáspár Református Egyetem végzős hallgatója. Tanítónak készül, nem csoda, hiszen régi vágya, hogy gyerekekkel foglalkozzon, jó példát adott neki édesanyja is, aki szintén pedagógus. Végzős hallgatóként és lokálpatriótaként Dunaújvárosról írt szakdolgozatot.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony Gergely nem képes önállóan tárgyalni a nemzetközi porondon

Munkájában a helytörténeti-helyismereti, illetve a hon- és népismeret oktatás jelentőségét, szerepét dolgozta fel Dunaújvárosra fókuszálva.

Módszertani ajánlások

Fontosnak tartja, hogy a városban tanuló diákokban és a városban élő emberekben a szűkebb környezetükhöz való kötődés révén kialakuljon a haza iránt érzett szeretet érzése. Több helyi általános iskola Pedagógiai programját megvizsgálta, és kutatott a József Attila Könyvtárban, valamint az Intercisa Múzeumban is. Felmérést készített a dunaújvárosi kötődésű emberek körében. A kérdőíves kutatás eredményei azt tükrözik, hogy a városlakók kiemelten fontosnak tartanák, hogy a tanulók megismerjék a város történetét, hagyományait, értékeit. Ezen kutatások alapján a szakdolgozatában hasznos módszertani ajánlásokat fogalmazott meg az iskolák számára, amelyeket például egy iskolahét keretén belül helytörténeti téma feldolgozására fel tudnának használni.

Felhívja a figyelmet a néprajzi, helytörténeti témák sokszínűségére és a különböző tantárgyak tananyagtartalmában való megjelenésükre. Néhány, általa megfogalmazott, ám széles körű szakirodalmi áttekintésen, kérdőíves és interjús kutatáson alapuló javaslat: A könyvtár helytörténeti adatbázisában találhatók újságcikkek, amelyekben olvashatunk régi dunapentelei farsangi, húsvéti, karácsonyi hagyományokról. A tanulók akár egy-egy ünnepség alkalmával meg is jeleníthetik ezeket a népszokásokat. Schlitterné Nyuli Anna tollából született történetekkel is megismertethetjük a tanulókat, melyből képet kaphatnak arról, hogy hogyan éltek az emberek a régi Dunapentelén. Megmutatja, hogy Dunaújvárosban milyen lehetőségek kínálkoznak ennek megvalósítására. Több olyan lehetőségre, programra hívja fel a figyelmet, ami nem ismert széles körben. Ilyen például az Építészeti Emlékek Tanútja, amely a várostörténet szempontjából jelentős épületeket mutatja be. A tanút része a Szocreál Tanösvény, amely az 1950-es évek épületeit vonultatja fel. Városunk speciális kulturális értékeit mutatja be egy interaktív térkép is, amely a szoborpark alkotásaival foglalkozik. Ezek nem csak tanulóknak adnak hasznos ismereteket, hanem a városi értékeket megismerni vágyó felnőtteknek is.

Első helyezést ért el, továbbjutott az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára

Szakdolgozatának kivonatával elindult az egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján, amellyel a bírálók tetszését elnyerve kari szinten első helyezést ért el. A pályaművet egymástól két, tudományos fokozattal rendelkező egyetemi oktató véleményezte, illetve egy magasan kvalifikált bíráló bizottság külön kiemelte a kari TDK-n. Ezzel továbbjutott az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára, melyet 2023-ban rendeznek meg. A bírálók szerint jó lenne, ha későbbiekben is foglalkozna ezzel a témával és megkeresne olyan folyóiratokat, újságokat, melyek szívesen leközölnék a munkáját, hogy hasznosuljon a kutatott téma, ne csak elméleti anyag maradjon.

Lapunkat kereste meg elsőként, mi pedig örömmel mutatjuk be, remélve azt, hogy a pedagógusok, iskolák munkáját segíteni fogja és a városlakók számára is hasznos ismereteket nyújt majd. A későbbiekben szeretné felajánlani együttműködését, segítségét a témával kapcsolatban a helyi iskoláknak, pedagógusoknak.

Bízik benne, hogy törekvései célba érnek

és megfelelő háttértámogatással, szakemberek bevonásával kidolgozhat egy jól működő helyismereti-helytörténeti programot.