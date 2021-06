Balatonlellén fagylaltversenyen voltunk, sok csodát láttunk

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idén is megszervezte az Év fagylaltja versenyt, ezúttal Balatonlellén, a Geleta Cukrászdában hétfőn. Ez alkalommal Zala, Somogy, Baranya és Tolna megyék régiós versenyfagylaltjai közül kellett kiválasztania a zsűrinek a legjobbakat. Dunaföldvárról a Tóth és a Marcipán cukrászda is bemutatta a legújabb készítményeit.

Az Év fagylaltja verseny a klasszikus és hagyományos jó minőségű kézműves fagylalt népszerűsítésére szolgál. Ezúttal az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás tiszteletére külön Erdő-mező ízei kategóriát is hirdettek.

A verseny anonim, és minden termék pontozásos elbírálást kapott. A továbbjutás századnyi értékeken múlhat, akár azt is mondhatnánk, hogy egy-egy helyezés a valóságban csak hajszálnyi különbséget jelent. Az országos döntőbe az Év fagylaltja verseny kategóriájában összesen tizenkét, a másikba pedig nyolc fog bekerülni.

A verseny házigazdája

Geleta Lajos a nevét viselő cukrászdában jó vendéglátója volt a verseny résztvevőinek.

– Igaz, hogy a ma ránk irányuló reflektorfényből rám is kerül, de én erre nem igazán vágyok. Inkább a háttérben szeretem tenni a dolgomat. Ezért, ahogy máskor, úgy most sem neveztem be erre a megmérettetésre. A mindennapok versenyeit vívom. Hogy mi a specialitásom? Talán az őszinteségem. Semmit nem akarok elsumákolni. Ami a készítményeinkbe belejáró alapanyag, azt mindig beleteszem. Nem akarok csalódást okozni annak, aki megkóstolja. Úgy érzem, hogy a süteményekben erősebb vagyok, mint a fagylaltban. A macaron-készítésben igazán nagyot léptünk előre.

Egy nap alatt két helyszínen

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének szakmai elnöke:

– Ezen a napon az első megmérettetésünk Székesfehérváron volt, ahol tizenkilenc, itt Lellén pedig tizenöt fagyi várt ránk. A versenyzők felkészültek és kreatívak voltak.

A feladat elsősorban az átlag fölötti termékekkel kellett jelentkezni, amit a versenyzők meg is valósítottak. Tökéletes minőséggel és alapanyagokból kellett dolgozni, aminek a következménye egy egészen kiváló állag, amit a homogén jelleg és például az olvadékonyság jellemez, ezek a fagy­lalt élvezeti értékét emelik.

– Ma már a letisztult ízek dominálnak… A trend a jó minőségű, egyszerűek készítése lett, a legjobb alapanyagokból. Egy versenyen mindenki, egy, saját magát jellemző különlegességet is bele fog csempészni a termékébe. Ez persze jól, más esetben, akár rosszul is elsülhet. Ebből a szándékból izgalmas ízkombinációk is születhetnek.

– Az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás hivatalos fagylaltjának az elkészítésére is kiírtunk egy pályázatot. Erre a hazánkban megtalálható alapanyagokból az erdő-mező gyümölcseit, fűszereit és az ízeit is vártuk. És ezt sikerült is megtalálni ezekben a készítményekben.

A zsűri elnöke

Szűcs Árpád egyszerűen cukrászként mutatja be magát, pedig az aznap reggeli kinevezését az eddigi eredményei indokolták. Luxemburgban világbajnoknak választották. Tanult a Valrhona iskolájában, és bejárta egész Európát. A Four Seasons különböző szállodáiban cukrász chef­ként dolgozott. Közben a Boiron oktató séfjei közé választottak. Valrhona és Boiron kurzusokat tart.

– Tiszteletre méltó, hogy az ezeken a versenyeken indulók megmutatják, mi van bennük. Azzal együtt, hogy a munkájuk az év során ettől sokkal szerteágazóbb, mint különlegességekkel készülni egy sorozatra. Nekünk, a zsűrinek utat kell mutatnunk a számukra: „csinálj a mai kornak megfelelőt, tökéleteset!”

Egy ilyen versenyen nem megy oda az ember a zsűrihez megmagyarázni a produkcióját, esetleg a döntés felülvizsgálatát kérni. Minden fagyi kiváló volt, kis különbségek alakították ki a mai sorrendet.

A dunaföldváriak

A Tóth cukrászda színeiben induló Tóth Norbert a megmérettetés favoritja, az elmúlt évek példátlan sikersorozata után most nem jutott a döntőbe. Az eredményhirdetést a profikhoz illő rezzenéstelen arccal, sportszerűen fogadta.

– Egy ilyen eredményen nem szabad elszomorodni, hanem majd jövőre, a következőn ismét meg kell mutatni, hogy mit tudunk. Kemény feladat volt a zsűrié, hiszen nem egy egyszerű dolog ennyi jó fagylalt közül a legjobbakat kiválasztani. Ma volt egy olyan is, ami jobban tetszett nekik, mint az enyém. Az erdő-mező kategóriára készült fagylaltunk például homoki szarvasgomba, málna, áfonya és ibolya ízesítésű. Amennyiben bármelyik összetevő a kóstoló számára taszító, akkor már az akaratán kívül, de el is bukott nála. Az Év fagylaltja kategóriában a fűszeres, banános csokit mutattuk be. Ez is lehet megosztó, hiszen ez a két összetevő sok ember számára kellemes, amíg másoknak nem. Ezeket a mi vendégkörünk még nem kóstolhatta, hiszen a verseny előtt nem szabad azokat forgalmazni, így aztán széles körű visszajelzésünk nem is lehetett róluk.

– A döntést tudomásul vesszük. Nem kérek magyarázatot, hiszen nem szeretném, ha a következő évre befolyásolnának vele. Ugyanez vonatkozik a termékek végigkóstolására is. Egyiket sem szeretném lekoppintani. Maradok az elképzeléseimnél, és megpróbálom az általam föltárt hibáimat kijavítani. Ez az országtorta-versenyen is az előnyömre vált. A saját elképzeléseimet akarom megvalósítani.

Kettős siker előtt

Nagy László, a dunaföldvári Marcipán cukrászda tulajdonosának a készítménye a döntőbe jutott. – Elégedett vagyok a mai sikerrel, de már készülünk a fagy­laltok Európa-bajnokságára is, ami a jövő hónapban lesz. A résztvevők közé két évvel ezelőtt kerültünk be, a hazai elődöntőből.

– Az Év fagylaltja versenyen a rozmaringos-málnás étcsokoládéval jutottam be az országos döntőbe. Ez egy csokoládé sorbet, Valrhona csokoládéval, magozott málnával, és házi rozmaring-kivonattal készült. A felkészülés során nem kellett sokat kísérletezni, ez talán a harmadik változat volt. Ez a készítmény a pultunkban már megtalálható, a vendégeinknél már átment a vizsgán, rábólintottak, ezért hoztuk el ebben a formájában.

– A vendégek elismerése, az hogy folyamatosan betérnek hozzánk, sokkal fontosabb számomra, mint bármilyen versenyen szerzett dicsőség, bár az általa szerzett elismerés hozza őket az üzletünkbe. Hozzánk azok járnak, akik a természetes ízekre vágynak. Semmilyen gyári adalékot nem használunk. Az ízeket, a variegatokat, mindent magunk állítunk elő.

Fagylalt Eb Bolognában

– Valóban érdekesnek tűnhet az online verseny, de megfogjuk oldani. Az alapanyagokat kiküldjük és az internetes instrukcióink és a receptünk szerint, az ottani elég komoly szakemberek fogják elkészíteni. A hozzáállásukhoz kétség sem férhet. Hogy büszke ember vagyok-e? Nem feltétlenül, hiszen én a hét mindegyik napján ugyanezt, hasonló lelkesedéssel csinálom. Nálam csak a jó a jó. Csak a minőség viszi előre a világot – mondja Nagy László.