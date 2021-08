Balatonlellei tábor és szabadidős foglalkozás

Ezt ne hagyja ki! Titkolózás jellemzi a baloldali előválasztást

A nyár folyamán táborozási és könnyed szórakozási lehetőséget is kínált a fiataloknak az Útkeresés Segítő Szolgálat.

Mészárosné Libor Ágnes, az intézmény vezetője a keddi Játékfesztiválon számolt be lapunknak arról, hogy az ­ADRA, vagyis a Hetednapi Adventista Egyház humanitárius szervezete jóvoltából tíz gyermek Balatonlellén vakációzhatott. Az ADRA-alapítvány a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervez minden évben tábort (tavaly a járvány­ügyi helyzet miatt nem, de idén ismét rendezhettek). Ezzel a szervezettel egyik munkatársuk révén már régóta jó együttműködést ápolnak, és most lehetőség volt arra, hogy július 26. és augusztus 1. között a szolgálat kötelékébe tartozó gyermekek részt vehessenek a programokkal teli táborban.

Az intézményvezető arról is beszélt, hogy a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia még tavaly karácsonykor mintegy 260 ezer forint adománnyal segítette a szervezetüket, és ezt az összeget a nyári programjaik megvalósítására kívánták fordítani. Ennek jelentős részéből egy olyan szabadidős tevékenység valósulhatott meg, amelyen tizennégy kisgyermeknek szolgáltak élménydús elfoglaltsággal a Bartók Béla téri épületükben. Rengeteg játékos feladatot, szórakozási lehetőséget kínáltak a fiataloknak, ellátogattak hozzájuk a kézilabdások is, és volt egy kis főzőcske is a Duna-parton. A DKKA adományából még jutott a Játékfesztiválra is.