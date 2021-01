Bajban ismerszik meg igazán, mit ér a munkájuk

A szolgálat mellett új feladatok, valamint tisztújító választás is jutott a 2020-as évre. Sóki László parancsnok, a szervezet vezetője foglalta össze lapunk számára az elmúlt esztendő történéseit.

Mezőfalva

A novemberi hónapban választást tartott a mezőfalvi civil szervezet, ahol a régi-új parancsnok mellett helyettesként Kovács István kapott öt évre bizalmat. Természetesen az összejövetel a legnagyobb biztonság mentén zajlott. A tisztújítással párhuzamosan a legfontosabb tapasztalatokat is megosztották egymással.

– Több változás is történt a 2020-as esztendőben a mezőfalvi polgárőrségnél. A hagyományos feladatokon kívül a vírushelyzet okozta problémák is bőségesen adtak tennivalót. Az országos polgárőrszövetség folyamatos útbaigazítása szerint dolgoztunk. Természetesen a tudásunkhoz mérten mindent megtettünk, hogy minél kevesebb teher háruljon az önkormányzatra. Szerencsére helyi rend­őrőrs is működik a településen, ami jelentős hatással bír a közbiztonságra, így ezen feladatainkban mentesülünk a terheléstől. Civil szervezetként tehát most többnyire az önkormányzati feladatellátást igyekszünk támogatni. Például a pandémia idején a laboratórium szállítási feladataiban segítettünk, illetve az idősek számára a biztonságos ételkihordást oldottuk meg. Mellette a rendkívüli eseteknél (mint például a baleset- vagy más katasztrófahelyszín biztosításakor) szintén lehet számítani a polgárőrség tagjainak közreműködésére. Közösen a rendőrséggel a kijárási tilalom ellenőrzésében is részt vállal a szervezet.

– 1993-tól létezik a mezőfalvi polgárőrség. Jelenleg harmincnégy személy alkotja a csapatot. Az idei évben a vírushelyzet miatt az idősebb tagjainkat próbáltuk a szolgálat alól valamelyest mentesíteni, de tartalékosként természetesen számíthattunk rájuk. A mezőfalvi polgárőrség szinte a nap minden órájában jelen van a településen, mert tagjainak a hivatás gyakorlása nem ér véget a ruha levételével. Szervezetünk az elmúlt egy évben tehát elvégezte a rá kirótt feladatokat. Ezen kívül nem maradtak el a fejlesztések, továbbá a pályázatokon való részvétel sem. Eredményként új garázzsal, felszerelésekkel és legújabban pedig vadkamerákkal gazdagodott a szervezet eszköztára. Utóbbiak a közterületi illegális hulladéklerakásoknál és hasonló esetekben lehet hathatós segítség.

– Remélhetőleg a jövőben is hasonlóan sikeresen működik a mezőfalvi polgárőrség, és erre a megújult vezetőség munkája is garancia. Kovács István már 2005 óta erősíti a mezőfalvi polgárőrök csapatát. Rengeteg szolgálatot adott nemcsak a polgárőrség keretén belül, de a rendőrséggel együtt is. Rendezvények, katasztrófahelyzetek, balesetek esetén is lehetett számítani a munkájára. A sokéves kiváló tevékenység eredményeként vezetőhelyettesként kapott most bizalmat – zárta összefoglalóját Sóki László, a mezőfalvi polgárőrség parancsnoka.